En fin de contrat au RC Lens, Adrien Thomasson ne sait pas de quoi son avenir sera fait mais la vie est belle pour le milieu de 32 ans.

L’avenir d’Adrien Thomasson reste encore flou au RC Lens. En fin de contrat à l’issue de la saison, le milieu des Sang et Or ne sait toujours pas s’il poursuivra l’aventure dans le Nord la saison prochaine. Pourtant, sur le terrain, son importance dans le système lensois ne fait absolument aucun doute.

Thomasson meilleur passeur de la saison ?

Encore décisif lors du déplacement à Nice (1-1), Thomasson confirme qu’il reste l’un des hommes forts du RC Lens dans cette fin de saison. Face aux Aiglons, le milieu du RC Lens a délivré une nouvelle passe décisive sur le but d’Allan Saint-Maximin. Une offrande qui n’a rien d’anodin puisqu’elle lui permet désormais de prendre le large dans un classement très prestigieux. La LFP a publié les statistiques officielles après la 32e journée de Ligue 1, et Adrien Thomasson apparaît désormais seul en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat. Avec 10 passes décisives cette saison, le joueur du RC Lens possède désormais une avance confortable sur ses principaux poursuivants. Son premier rival n’est autre que son coéquipier Matthieu Udol, actuellement bloqué à 7 passes décisives, à égalité avec le Brestois Ludovic Ajorque.

L’ADN des Sang et Or

Une performance impressionnante pour un joueur dont le rôle dépasse largement les simples statistiques offensives. Depuis son arrivée au RC Lens, Thomasson s’est imposé comme l’un des symboles du football intense voulu par le staff lensois. Capable de répéter les courses, de presser sans relâche et de créer du jeu entre les lignes, il représente parfaitement l’identité des Sang et Or. Cette première place au classement des passeurs vient donc récompenser une saison particulièrement régulière. Et forcément, cela ajoute encore un peu plus de poids au dossier de sa prolongation. Car laisser partir gratuitement un joueur aussi influent poserait forcément question du côté de Lens, surtout dans un système où son profil reste extrêmement difficile à remplacer.

Quid de son avenir au RC Lens ?

À 32 ans, Thomasson prouve également qu’il conserve un niveau physique remarquable malgré les exigences énormes imposées par le jeu lensois. Le sprint final pourrait désormais lui permettre d’aller chercher une distinction très symbolique : terminer meilleur passeur de Ligue 1. Une récompense individuelle forte qui viendrait couronner l’une des meilleures saisons de sa carrière. Reste maintenant à savoir si cette belle dynamique se prolongera encore longtemps sous le maillot lensois. Mais une chose paraît certaine : même avec les interrogations autour de son avenir, Adrien Thomasson continue d’écrire une saison référence au RC Lens.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France