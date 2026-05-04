La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Mamadou Sangaré (23 ans) veut rester focalisé sur la fin de saison du RC Lens, les courtisans ne manqueront pas au mercato estival.

Le RC Lens s’apprête à vivre un été brûlant autour de Mamadou Sangaré. Alors que le club artésien joue encore sa fin de saison avec sérieux, un dossier XXL commence déjà à prendre de l’ampleur en coulisses. Le milieu de terrain de 23 ans, devenu l’un des éléments clés du RC Lens, attire désormais les convoitises des plus gros clubs européens.

Chelsea prêt à payer 50 M€ pour Sangaré !

Et la barre est clairement placée très haut. Selon La Voix du Nord, la valorisation de Mamadou Sangaré pourrait atteindre des sommets en fonction des clubs intéressés, avec une estimation qui tournerait autour de 50 millions d’euros. Un montant impressionnant, qui reflète la montée en puissance du joueur sous les couleurs sang et or.

Mais surtout, un géant européen serait déjà prêt à passer à l’action. Toujours d’après le média régional, Chelsea serait disposé à aligner cette somme pour tenter de s’offrir le milieu lensois dès le prochain mercato estival. Une information qui change totalement la dimension du dossier et place le RC Lens face à un possible dilemme majeur.

Dilemme en vue pour Oughourlian

Arrivé avec ambition et rapidement intégré dans le système lensois, Mamadou Sangaré s’est imposé comme un joueur essentiel par son volume de jeu, sa qualité technique et son impact dans l’entrejeu. À seulement 23 ans, il représente à la fois un pilier sportif et un actif majeur sur le marché. Pour le moment, le joueur reste pleinement concentré sur la fin de saison avec le RC Lens. Aucun signal public ne laisse entendre une volonté de départ immédiat, et le club souhaite également rester focalisé sur ses objectifs sportifs avant d’ouvrir la porte aux discussions estivales.

Mais en coulisses, la réalité du marché pourrait rapidement s’imposer. Une offre à hauteur de 50 M€ changerait évidemment la donne pour le RC Lens, habitué à développer puis valoriser ses talents. Reste à savoir si le club artésien sera en position de résister à une offensive d’un club comme Chelsea, habitué aux gros investissements sur des profils jeunes et prometteurs. Dans un contexte où les clubs français doivent souvent composer avec les puissances financières étrangères, Joseph Oughourlian pourrait être confronté à un choix stratégique important : conserver son cadre ou céder face à une offre difficile à refuser.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France