RC Lens : après son but à Nice, Saint-Maximin a balancé une petite bombe pour la finale

Après le nul frustrant du RC Lens sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), Allan Saint-Maximin a enflammé les réseaux sociaux avec des échanges teintés d’humour et de provocation avec un supporter niçois.

Le match entre Nice et le RC Lens, disputé lors de la 32e journée de Ligue 1, s’est soldé par un score de parité (1-1), dans une rencontre marquée par l’ouverture du score d’Allan Saint-Maximin contre son ancien club avant une égalisation tardive des Aiglons sur coup de pied arrêté.

Mais au-delà du terrain, c’est surtout l’après-match qui a fait réagir. Sur X (ex-Twitter), un supporter niçois avait exprimé sa frustration en évoquant le but de Saint-Maximin célébré dans son ancien stade. L’attaquant lensois a ensuite répondu : « J’ai simplement prié mon ami ».

« J’espère fortement te refoutre la haine »

Dans la foulée, l’échange s’est poursuivi avec un ton plus léger et taquin. Le supporter a reconnu sa réaction à chaud, tandis que Saint-Maximin a répondu avec une provocation assumée : « j’espère fortement te refoutre la haine dans pas longtemps 😂 », en référence à la finale de la Coupe de France prévue le 22 mai prochain entre les deux clubs.

Dans ce round d’observation à moins de 3 semaines de la finale, on ne peut pas dire que l’on ait vécu un match passionnant, mais comme Pierre Sage l’a avoué : « À nous d’être un peu plus performants dans les domaines dans lesquels Nice excelle ».