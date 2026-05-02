RC Lens Mercato : une oppourtunité en or identifiée en Ligue 1 pour remplacer Abdulhamid ?

Alors que le nom d’un certain Valentino Lazaro a été cité ces dernières heures au RC Lens, celui de Krépin Diatta est de nouveau associé au club artésien, comme il y a quelques mois. Alors que l’ailier de l’AS Monaco arrive en fin de contrat en juin 2026, sa situation pourrait offrir une belle opportunité à Lens, au cas où Saud Abdulhamid devait retourner à l’AS Rome.

Une fin d’aventure actée à Monaco

Selon L’Équipe, Krépin Diatta ne devrait pas prolonger son contrat avec l’AS Monaco. Arrivé en 2021 en provenance du Club Bruges, le joueur de 27 ans vit ses dernières semaines sur le Rocher. En fin de bail le 30 juin, il sera libre de s’engager avec le club de son choix cet été, après cinq saisons marquées par des hauts et des bas.

Utilisé à différents postes (ailier, piston droit, latéral), Diatta n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Cette saison, son temps de jeu reste limité avec seulement 18 apparitions en Ligue 1 et un rôle de joueur de rotation dans l’effectif monégasque.

Diatta en plan B d’Abdulhamid ?

Du côté du RC Lens, le profil de Diatta a déjà été évoqué, sans que cela ne soit réellement confirmé. Des rumeurs de mercato ont circulé ces derniers mois, suggérant un intérêt lensois pour le joueur polyvalent, capable d’évoluer dans un rôle de piston ou sur les côtés offensifs.

Dans le cas où le RCL ne parvenait pas à conserver Saud Abdulhamid, l’option Diatta pourrait donc prendre de plus en plus de poids, même si le joueur devra sans doute faire un effort salarial.

Un joueur polyvalent, mais en quête de relance

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Krépin Diatta reste un joueur expérimenté du haut niveau européen. Sa polyvalence est l’un de ses principaux atouts : capable de jouer dans un système à trois défenseurs comme piston ou plus haut sur le terrain, il correspond à certains besoins tactiques modernes.

Cependant, ses dernières saisons mitigées à Monaco interrogent sur sa capacité à redevenir un titulaire régulier dans un projet ambitieux.

Lens face à une opportunité stratégique ?

Pour le RC Lens, habitué à cibler des profils à fort potentiel ou en relance, l’opportunité d’un joueur libre comme Diatta peut représenter un coup intéressant sur le plan économique et sportif.

Mais la concurrence s’annonce rude, notamment à l’étranger, et la direction lensoise devra arbitrer entre expérience immédiate et investissement sur des profils plus jeunes.