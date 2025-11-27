RC Lens – Mercato : Pierre Sage fonce sur un joueur de Monaco !

Après un départ canon, l’AS Monaco rentre brutalement dans le rang. Huitième après 13 journées de Ligue 1, déjà distancée de huit points par le RC Lens. Entre blessures, manque de constance et un effectif qui s’essouffle, le club princier devra réagir dès le mercato hivernal pour éviter une deuxième partie de saison cauchemardesque.

Mais si l’ASM doit recruter, elle pourrait aussi laisser filer certains joueurs. Et l’un des plus anciens du vestiaire se retrouve désormais à la croisée des chemins : Krepin Diatta.

Lens veut densifier son couloir droit

Au RC Lens, tout va beaucoup mieux. Pierre Sage a transformé le visage des Sang et Or, aujourd’hui troisièmes de Ligue 1 et candidats crédibles à une nouvelle qualification européenne. Le technicien lensois veut profiter du mercato pour solidifier son côté droit, souvent mis à contribution dans son système exigeant.

Son choix ? Krepin Diatta, un profil qu’il apprécie particulièrement.

Malgré un rendement offensif limité – 0 but et 2 passes décisives en 10 matchs – l’international sénégalais (52 sélections) reste un joueur d’expérience, polyvalent, capable de jouer piston comme ailier. Avec plus de 100 matchs en Ligue 1, il connaît le niveau, le rythme, les exigences du championnat. Et pour Lens, qui cherche fiabilité et densité, cela fait la différence.

La concurrence existe, mais Diatta privilégie l’Europe

La position de Monaco est claire : cet hiver, c’est la dernière chance de récupérer une indemnité avant la fin de contrat, prévue pour juin prochain. Le joueur est estimé à environ 5 millions d’euros un montant accessible pour Lens.

Mais les Sang et Or ne sont pas seuls. Arabia Saoudite, Besiktas Istanbul… plusieurs clubs se sont déjà penchés sur son cas. Pourtant, selon les informations rapportées par Africafoot, Diatta privilégierait un projet européen. Une excellente nouvelle pour le RC Lens, qui coche toutes les cases : ambition sportive, stabilité, jeu attractif et perspective de coupe d’Europe.

Monaco sous pression

Pour l’AS Monaco, la situation devient délicate. Malgré un discours officiel ouvert à une prolongation, la réalité sportive met Diatta en difficulté. Il profite des absences, mais son impact offensif reste trop faible pour garantir une place durable dans le projet monégasque.

L’hiver qui arrive pourrait donc sceller la fin de son aventure en Principauté.