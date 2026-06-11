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RC Lens Mercato : Leca a trouvé un nouveau Ismaëlo Ganiou pour remplacer Malang Sarr !

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 15:20
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Jean-Louis Leca (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de départ de Malang Sarr au mercato estival, le RC Lens pourrait lancer celui qui est considéré comme le nouveau Ismaëlo Ganiou.

L’avenir de Malang Sarr reste incertain au RC Lens et plusieurs clubs se sont positionnés sur le défenseur franco-sénégalais. Les dirigeants artésiens réfléchissent donc déjà aux solutions disponibles pour compenser un éventuel départ. Et la réponse pourrait bien se trouver à quelques mètres seulement des terrains professionnels lensois.

Souleymane Sagnan pousse à la porte

Parmi les jeunes suivis avec attention figure Souleymane Sagnan. Âgé de 21 ans, le défenseur central gaucher est considéré comme l’un des produits les plus prometteurs de La Gaillette. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028, il revient d’un prêt formateur au SM Caen où il a laissé une impression très positive. Malgré une blessure qui a freiné sa progression en cours de saison, Sagnan a disputé 17 rencontres, dont 16 comme titulaire, démontrant progressivement sa capacité à évoluer dans un football exigeant. 

Rapidement installé dans le onze normand avant son pépin physique, il a convaincu le staff caennais par sa solidité et sa maturité. Le contexte actuel pourrait lui être particulièrement favorable. Le départ annoncé de Malang Sarr ouvrirait une place dans l’axe gauche de la défense, un poste très spécifique dans le système utilisé depuis plusieurs saisons à Lens.

Un profil taillé pour le RC Lens

Avec la volonté affichée de conserver une organisation proche du 3-4-2-1 ou du 3-4-3, notamment si Olivier Pantaloni venait à s’installer sur le banc, le profil de Sagnan correspond parfaitement aux besoins du club. Même s’il ne serait pas appelé à devenir titulaire immédiatement, le site Jeunes Footeux assure qu’il pourrait intégrer la rotation et accumuler progressivement du temps de jeu derrière un joueur plus expérimenté.

Surtout, le cas Ismaëlo Ganiou est dans toutes les têtes au RC Lens. Prêté pour gagner en expérience avant de franchir un cap important à son retour, le jeune défenseur a démontré que la stratégie de développement mise en place par le club pouvait porter ses fruits. Cette réussite a profondément influencé la réflexion de la direction sportive concernant la gestion des talents issus du centre de formation. Jean-Louis Leca et les responsables lensois savent désormais qu’ils doivent offrir de véritables perspectives aux jeunes joueurs les plus prometteurs.

Le départ de Sarr pourrait tout changer

Dans cette logique, ne pas donner sa chance à Souleymane Sagnan pourrait apparaître contradictoire avec la volonté affichée de valoriser davantage les talents formés à La Gaillette. Décrit comme un joueur travailleur, apprécié pour son état d’esprit et sa progression constante, le jeune défenseur devrait logiquement être observé de près lors de la préparation estivale.

Le mercato lensois ne fait que commencer, mais une chose semble déjà se dessiner : si Malang Sarr venait à quitter l’Artois, le RC Lens pourrait être tenté de regarder en interne avant de se lancer dans une coûteuse opération de recrutement.

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