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FRANCE

RC Lens : le rêve absolu des supporters pour l’après Sage part en fumée

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 08:00
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Patrick Videira (Le Mans)

Courtisé par le RC Lens, où les supporters le tiennent en haute estime, Patrick Videira va rester au Mans, avec qui il va prolonger jusqu’en 2029.

C’était un nom qui faisait rêver une partie du peuple lensois. Alors que l’avenir du banc artésien continue d’alimenter les discussions, Patrick Videira apparaissait comme une piste particulièrement séduisante aux yeux de nombreux supporters du RC Lens. Son travail remarquable au Mans et son profil de bâtisseur avaient largement convaincu les observateurs. Mais ce dossier est désormais sur le point d’être définitivement refermé.

Videira dit oui au Mans

Selon L’Équipe, Patrick Videira va poursuivre son aventure avec Le Mans. Le technicien de 49 ans a choisi la stabilité plutôt qu’un nouveau défi. Mieux encore, une prolongation de contrat jusqu’en 2029 serait en préparation. Malgré les approches et les discussions venues de Lens, l’entraîneur français a préféré s’inscrire dans la durée au sein du projet manceau. Un choix qui s’explique notamment par les ambitions grandissantes du club.

Grâce à un actionnariat renforcé, Le Mans compte disposer de moyens supplémentaires afin de bâtir un effectif compétitif pour assurer son maintien parmi l’élite. Les dirigeants travaillent déjà sur plusieurs dossiers afin de renforcer l’équipe au cours du mercato estival. Parallèlement, la nomination d’un directeur sportif reste envisagée dans les prochaines semaines. Plusieurs profils ont été étudiés mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Concernant l’effectif, un départ semble toutefois se préciser. Dame Gueye pourrait prochainement quitter le club, même si l’identité de sa future destination n’a pas encore filtré.

Les supporters lensois avaient choisi leur favori

Cette décision de Videira risque forcément de décevoir une partie des supporters du RC Lens. Dans un récent sondage publié par But!, le technicien manceau était apparu comme l’un des profils les plus appréciés par les fans lensois pour l’avenir du club. Son ascension rapide, son travail au Mans et sa capacité à construire un projet cohérent avaient séduit une large partie du public. Avec le maintien de Patrick Videira au Mans, les pistes du RC Lens se réduisent.

Aujourd’hui, Olivier Pantaloni apparaît comme le candidat le mieux placé pour prendre davantage de poids pour remplacer Pierre Sage. Son expérience et sa connaissance du football français constituent des arguments importants dans un contexte où le club souhaite rapidement stabiliser sa structure sportive.

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