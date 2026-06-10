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FRANCE

RC Lens : coup de tonnerre pour Pantaloni ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 11:00
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Olivier Pantaloni

Favori désigné pour remplacer Pierre Sage sur le banc du RC Lens, Olivier Pantaloni est harponné par un autre club de Ligue 1 ! 

Le dossier du futur entraîneur du RC Lens pourrait connaître un tournant inattendu. Depuis plusieurs jours, Olivier Pantaloni apparaissait comme l’un des favoris pour prendre les commandes du banc sang et or après le départ annoncé de Pierre Sage. Son expérience, sa connaissance du football français et sa capacité à construire des équipes compétitives faisaient de lui un candidat crédible pour le club artésien.

L’OGC Nice peine à trouver son entraîneur

Mais la concurrence pourrait bien compliquer les plans lensois. Selon les informations de Nice-Matin, le profil de l’ancien coach de Lorient gagne du terrain du côté de l’OGC Nice. Le Gym poursuit activement sa réflexion pour préparer la saison 2026-2027. De nombreuses candidatures auraient été étudiées ces dernières semaines par les dirigeants azuréens.

Pourtant, aucun dossier ne semble avoir véritablement convaincu l’ensemble des décideurs niçois jusqu’à présent. Cette situation explique pourquoi plusieurs pistes restent ouvertes, y compris celle menant à Claude Puel. L’actuel entraîneur conserve encore des soutiens au sein du club et son maintien n’est pas totalement écarté à ce stade. Mais parallèlement, le nom d’Olivier Pantaloni prend de plus en plus d’épaisseur.

Un profil qui plaît en interne

Toujours selon Nice-Matin, plusieurs décideurs du club azuréen apprécient particulièrement le technicien corse. Sa capacité à travailler dans la durée, à développer des joueurs et à construire des collectifs solides constitue un argument de poids. Son travail réalisé ces dernières années lui a permis de renforcer considérablement sa réputation dans le football français.

Libre depuis son départ de Lorient, Pantaloni représente également une opportunité intéressante sur le marché des entraîneurs. Pour le RC Lens, cette offensive niçoise pourrait rapidement devenir un problème. Si Olivier Pantaloni figure réellement parmi les priorités des Sang et Or, les dirigeants devront désormais composer avec l’intérêt d’un concurrent direct de Ligue 1. Le projet sportif lensois conserve évidemment de solides arguments, mais Nice dispose également d’atouts importants, notamment sur le plan des infrastructures.  À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise mais une chose est sûre : alors que Pantaloni semblait se rapprocher du RC Lens, l’entrée en scène de l’OGC Nice redistribue les cartes.

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