Meilleur joueur du RC Lens cette saison, Mamadou Sangaré (23 ans) est sorti du silence pour la clôturer de fort belle manière.

Auteur d’un exercice remarquable au RC Lens, Mamadou Sangaré s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison artésienne. À seulement 23 ans, le milieu de terrain a franchi un cap et attiré l’attention de nombreux observateurs grâce à ses performances régulières. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le milieu de terrain a publié un message qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. « Une saison inoubliable », a écrit Mamadou Sangaré sur X, accompagné de deux cœurs sang et or. Un message qui ressemblait avant tout à un hommage à la saison écoulée. Mais chez les supporters du RC Lens, certains y ont immédiatement vu un parfum d’adieu.

« J’ai cru que tu annonçais ton départ ! »

Les réactions ont rapidement afflué. « J’ai cru que tu annonçais ton départ ! », a notamment réagi un supporter. Un autre se montre encore plus fataliste : « Tu vas nous manquer même si ce n’est pas encore le cas, ton départ est inéluctable. Quel talent. » D’autres ont simplement tenu à témoigner leur affection envers celui qui est devenu l’un des chouchous de Bollaert : « On t’aime crakito ! » Il faut dire que le contexte nourrit forcément les spéculations. Entre le probable départ de Pierre Sage vers Crystal Palace et les nombreuses convoitises qui entourent plusieurs cadres du RC Lens, les supporters s’attendent à un été mouvementé.

Sangaré, un départ inéluctable du RC Lens ?

Mamadou Sangaré fait partie de ces joueurs dont la valeur a explosé ces derniers mois. Son profil moderne, sa capacité à récupérer les ballons et à se projeter vers l’avant en font une cible potentielle pour de nombreux clubs. Pour l’heure, aucune information concrète ne laisse penser qu’un départ est imminent. Mais dans un mercato où les surprises sont fréquentes, le moindre message est désormais scruté avec attention. Si Sangaré venait à quitter le RC Lens au mercato, ce serait un véritable crève-cœur pour les supporters sang et or, qui ont vu éclore l’un des meilleurs joueurs de l’effectif cette saison.