Si le départ de Pierre Sage pour Crystal Palace est bien sur les rails, le RC Lens a officialisé deux signatures à La Gaillette.

Le départ de Pierre Sage à Crystal Palace se confirme. Fabrizio Romano confirme l’information de But! Selon laquelle les négociations entre le RC Lens et Crystal Palace avancent pour lui permettre de prendre les commandes du club anglais.

Pierre Sage serait séduit par le projet proposé par Crystal Palace et aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre la Premier League. Les discussions se poursuivent désormais entre les deux clubs afin de trouver un terrain d’entente et de finaliser l’opération. Si ce départ venait à se confirmer, il constituerait un nouveau tournant dans l’organisation sportive du RC Lens.

Pantaleon arrive du FC Versailles

Pendant que l’avenir de son entraîneur fait parler, le RC Lens continue également de préparer l’avenir à travers son centre de formation. Le club sang et or a ainsi officialisé la signature de Tom Pantaleon. Le jeune défenseur central débarque en provenance du FC Versailles et évoluera avec le groupe U19 lors des deux prochaines saisons. Considéré comme un joueur à fort potentiel, Pantaleon poursuit sa progression en rejoignant l’une des structures de formation les plus réputées du football français.

Le RC Lens prolonge Stasiowski

Une arrivée qui s’inscrit dans la volonté du club de renforcer ses équipes de jeunes avec des profils prometteurs. Le RC Lens a également sécurisé l’un de ses talents en interne. Noé Kemtchoum-Stasiowski a prolongé son aventure sous les couleurs lensoises pour deux saisons supplémentaires. Le jeune joueur poursuivra son développement avec l’équipe réserve et tentera de franchir un nouveau cap dans les mois à venir. Entre l’avenir encore incertain de Pierre Sage et le travail de fond mené à La Gaillette, le RC Lens démontre qu’il prépare déjà les prochaines échéances.