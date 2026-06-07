RC Lens : c’est fait pour le départ de Pierre Sage !

Alors que plusieurs clubs étaient intéressés par Pierre Sage, le coach du RC Lens va bel et bien rejoindre Crystal Palace, et tout va s’accélérer dans les prochaines heures, selon nos informations.

Le feuilleton Pierre Sage touche à sa fin. En effet, l’entraîneur du RC Lens a pris la décision de quitter le club artésien après une saison historique marquée par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France.

La destination est désormais confirmée : Crystal Palace, alors que d’autres clubs, notamment au Moyen-Orient, étaient intéressés. Le club londonien, à la recherche d’un successeur à Oliver Glasner, a fait du technicien français sa priorité ces derniers jours. Les discussions entre les deux parties ont considérablement avancé et un accord sur les conditions personnelles a déjà été trouvé, selon nos informations.

Sage va se rendre à Londres

Alors que Pierre Sage a profité de quelques jours de vacances à Lyon après la fin de saison, il doit se rendre à Londres en début de semaine afin de finaliser les derniers détails de son arrivée chez les Eagles, toujours selon nos informations.

Du côté de Crystal Palace, la volonté est claire : miser sur l’un des entraîneurs les plus cotés du football français après son travail remarqué à Lyon puis à Lens. Les dirigeants londoniens considèrent Pierre Sage comme le profil idéal pour poursuivre la progression du club, récent vainqueur de la Ligue Conférence.

Une augmentation salariale spectaculaire

L’aspect financier a également pesé dans la réflexion du technicien. À Lens, Pierre Sage percevait environ 100 000 euros bruts par mois. En rejoignant Crystal Palace, il devrait toucher environ 350 000 euros mensuels, soit un salaire quasiment multiplié par quatre, selon nos sources.

Cette différence économique illustre une nouvelle fois l’écart existant entre la Premier League et la Ligue 1. Malgré la qualification du RC Lens pour la prochaine Ligue des champions, les dirigeants lensois n’ont jamais envisagé de sortir du cadre salarial fixé par le club pour retenir leur entraîneur.

Lens attend désormais l’accord entre clubs

Reste désormais à régler la question de l’indemnité de départ. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre Sage ne pourra rejoindre Crystal Palace qu’après un accord entre les deux clubs. Les discussions portent sur plusieurs millions d’euros de compensation, Lens souhaitant valoriser au maximum un entraîneur dont la cote a explosé cette saison.

Sauf retournement de situation, Pierre Sage devrait donc découvrir la Premier League dans les prochains jours. Un départ qui laissera un vide important au RC Lens, mais qui confirme également la montée en puissance d’un entraîneur désormais convoité sur la scène européenne.