Partant pour la Premier League, Pierre Sage va rapporter un chèque rondelet au RC Lens.

Le dossier Pierre Sage continue d’agiter le RC Lens. Alors que l’entraîneur de 47 ans est fortement pressenti pour rejoindre Crystal Palace dans les prochaines heures, les dirigeants sang et or semblent avoir arrêté leur position. Pas question de retenir un technicien qui souhaiterait relever un nouveau défi, mais pas question non plus de le laisser partir gratuitement.

Le RC Lens attend entre 2 et 2,5 M€

Selon le site Jeunes Footeux, le RC Lens attendrait une indemnité comprise entre 2 et 2,5 millions d’euros pour libérer son entraîneur. Une somme qui correspondrait aux mois restants du contrat de Pierre Sage, engagé avec le club artésien jusqu’au 30 juin 2028.

À La Gaillette, la ligne de conduite serait claire. Si l’opportunité de rejoindre la Premier League représente une étape importante dans la carrière du technicien, le RC Lens entend faire respecter ses intérêts dans les discussions avec le club anglais.

Malgré les nombreuses informations évoquant un départ quasiment bouclé, certains acteurs du RC Lens continueraient de faire preuve de prudence. Rien ne serait encore totalement finalisé, même si la tendance semble désormais très favorable à une séparation.

Une rentrée cruciale pour le RC Lens

Cette situation commence toutefois à susciter l’impatience des supporters lensois. À l’approche de la reprise, le RC Lens doit avancer sur de nombreux dossiers stratégiques, notamment la préparation de la saison prochaine et la construction de l’effectif.

L’incertitude autour du poste d’entraîneur complique naturellement certains choix sportifs. Plus ce dossier traîne, plus la direction sportive voit son calendrier se resserrer. Le RC Lens sait que les prochaines semaines seront déterminantes. Si le départ de Pierre Sage se confirme, il faudra rapidement lui trouver un successeur capable de s’inscrire dans le projet du club et de préparer une saison particulièrement ambitieuse.

Dans ce contexte, obtenir une indemnité significative constituerait au moins une compensation financière intéressante pour les Sang et Or. Reste désormais à savoir si Crystal Palace acceptera les conditions fixées par Joseph Oughourlian pour mettre définitivement un terme à ce feuilleton qui monopolise l’attention en Artois.