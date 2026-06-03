RC Lens : coup de tonnerre pour Pierre Sage qui souhaite quitter Lens !

C’est un véritable séisme qui secoue le RC Lens. Quelques jours seulement après avoir guidé les Sang et Or vers une saison exceptionnelle, Pierre Sage aurait pris la décision de quitter le club artésien. Un choix déjà annoncé à ses dirigeants, alors que Crystal Palace pousse pour l’attirer en Premier League.

Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur de 47 ans a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait partir. Des discussions sont en cours avec Crystal Palace, mais le club anglais ne serait pas seul sur le dossier. D’autres formations, notamment au Moyen-Orient, seraient également intéressées.

Pierre Sage veut tourner la page

C’était redouté par les supporters lensois, c’est désormais le scénario le plus inquiétant. Après avoir ramené la Coupe de France à Lens le 22 mai dernier face à Nice, Pierre Sage semblait pourtant avoir encore de belles choses à construire dans l’Artois.

Mais sa cote a explosé. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1, artisan d’une saison remarquable et désormais suivi à l’étranger, l’ancien coach de l’OL est entré dans une autre dimension. Et l’appel de la Premier League pourrait avoir fait basculer sa réflexion.

Crystal Palace, en quête d’un successeur à Oliver Glasner, a fait de Pierre Sage l’une de ses priorités. Le Guardian indiquait déjà que le club londonien était en négociations avec le technicien lensois, qui serait intéressé par le challenge anglais.

Crystal Palace passe à l’action

Du côté de Crystal Palace, le dossier s’est accéléré après l’échec de plusieurs pistes. Andoni Iraola se dirigeant vers Liverpool, et le dossier Frank Lampard étant jugé trop coûteux en indemnités, les Eagles ont activé la piste Pierre Sage avec insistance.

Le profil du Français plaît énormément en Angleterre. Sa capacité à transformer un groupe, à donner une identité claire à son équipe et à obtenir des résultats rapides a marqué les esprits. À Lens, il a réussi à installer une dynamique forte en très peu de temps.

Pour Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence, Sage représente donc un pari ambitieux, mais cohérent. Pour Lens, en revanche, c’est un énorme coup dur qui se profile.

Lens se retrouve face à un choix délicat

Sous contrat avec le RC Lens, Pierre Sage ne pourra pas partir sans discussion entre les clubs. Les Sang et Or peuvent réclamer une indemnité, d’autant que la valeur de leur entraîneur est aujourd’hui au plus haut.

Mais la situation est délicate. Si le technicien a réellement exprimé son envie de partir, Lens pourra difficilement le retenir contre son gré. Garder un entraîneur qui se projette déjà ailleurs serait un risque sportif majeur, surtout à l’aube d’un mercato important.

Le club artésien devra donc trancher rapidement. Soit il parvient à convaincre Sage de rester, soit il devra ouvrir la porte et préparer immédiatement sa succession.

Le peuple lensois sous le choc

Pour les supporters, la nouvelle est forcément difficile à encaisser. Pierre Sage était devenu en quelques mois l’un des symboles de la réussite lensoise. Son nom restera associé à cette Coupe de France remportée face à Nice, mais aussi à une saison qui avait redonné de grandes ambitions au club.

Le timing rend le dossier encore plus brutal. Alors que Lens devait capitaliser sur cette dynamique, le club pourrait finalement devoir reconstruire son projet autour d’un nouvel entraîneur. Une vraie secousse pour Jean-Louis Leca et Joseph Oughourlian, qui vont devoir réagir vite.

🚨Pierre Sage a décidé de quitter Lens. Il l’a annoncé à ses dirigeants. Discussions en cours avec Crystal Palace qui n’est pas le seul club intéressé. @RMCsport pic.twitter.com/68ivjG4gR8 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2026

Un départ qui changerait tout

Si Pierre Sage quitte réellement Lens, l’impact serait immense. Sportivement, le Racing perdrait l’architecte de sa dernière saison. Humainement, il verrait partir un entraîneur apprécié de son groupe. Stratégiquement, il devrait revoir une partie de son mercato, car certains joueurs pouvaient se projeter avec lui.

Le dossier entre donc dans une phase décisive. Crystal Palace pousse, d’autres clubs surveillent la situation, et Pierre Sage semble désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

À Lens, le rêve a été magnifique. Mais il pourrait déjà prendre fin beaucoup plus vite que prévu.