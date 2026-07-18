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RC Lens – Boulogne : les Lensois lancent leur préparation par une victoire, Thauvin et Skóraś ont brillé !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 13:54
La joie des Lensois

Le RC Lens a dominé ce samedi midi Boulogne (4-1) en match amical.

Le RC Lens affrontait ce samedi Boulogne, pensionnaire de Ligue 2, pour sa première rencontre amicale de l’intersaison. Sérieux et réalistes devant le but, les Sang et Or se sont largement imposés (4-1).

Skóraś déjà décisif !

Florian Thauvin a ouvert le score d’une frappe placée du pied gauche depuis l’extérieur de la surface (20e). Si Boulogne est parvenu à égaliser peu après la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Martin Lecolier (32e), les Lensois n’ont pas tardé à reprendre le contrôle de la rencontre.

En seconde période, les hommes de Dino Toppmöller ont repris l’avantage grâce à un doublé de Mezian Mesloub (56e, 57e), inscrit en l’espace de deux minutes après deux déboulés côté gauche de la nouvelle recrue sang et or, Michał Skóraś, avant que Florian Sotoca ne scelle le succès lensois d’une tête sur corner (84e).

Les Lensois enchaînent ainsi un deuxième succès en autant de rencontres depuis le début de leur préparation et affronteront samedi prochain (12h) le club belge de Charleroi.

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