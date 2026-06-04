Pierre Sage va bel et bien quitter le banc du RC Lens pour sans doute rejoindre la Premier League.

Le dossier Pierre Sage se précise du côté du RC Lens. Annoncé sur le départ, le technicien français serait en passe de rejoindre l’Angleterre, avec un projet plus ambitieux en Premier League. Selon Loïc Tanzi de L’Équipe, trois raisons majeures expliqueraient cette rupture anticipée.

Le manque d’ambition du RC Lens

Premier élément : la perception d’un projet jugé insuffisamment ambitieux pour la saison à venir, notamment dans l’optique de la Ligue des Champions. Pierre Sage aurait estimé que les moyens mis à disposition pour renforcer l’effectif du RC Lens ne correspondaient pas aux exigences d’une saison européenne exigeante, où le niveau de compétitivité augmente fortement.

Le rôle de Cahuzac comme futur numéro 1

Deuxième facteur : la réorganisation du staff technique avec l’arrivée de Yannick Cahuzac dans un rôle d’adjoint. Son retour à Lens s’inscrirait dans une logique à moyen terme où il pourrait être amené à devenir numéro 1, une perspective qui aurait pu influencer la dynamique interne et la projection du coach actuel.

Un écart salarial avec la Premier League

Enfin, le troisième point est financier. Les propositions venues d’Angleterre seraient nettement supérieures à celles du RC Lens. Dans un contexte où la Premier League continue d’attirer les entraîneurs européens avec des conditions salariales très élevées, cet écart aurait pesé dans la balance au moment de prendre une décision.

Entre ambitions divergentes, réorganisation interne et attractivité financière de l’Angleterre, le départ de Pierre Sage s’inscrirait donc dans une logique globale plutôt qu’un simple choix isolé. Pour le RC Lens, il s’agit désormais de refermer ce chapitre rapidement afin de stabiliser le projet sportif et préparer la suite du mercato dans les meilleures conditions.