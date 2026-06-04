À LA UNE DU 4 JUIN 2026
[13:00]RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca signe une première recrue !
[12:40]RC Lens : Florian Thauvin victime d’un sale coup !
[12:20]OM : une première offre arrive pour Mason Greenwood, elle est faramineuse !
[12:00]ASSE : Christophe Galtier aurait dû revenir à Saint-Étienne
[11:40]OL : deux départs programmés, mais une très grosse signature espérée ?
[11:20]OM : Coup de théâtre en vue pour Kombouaré, une bonne nouvelle pour Habib Beye ?
[11:00]Discipline : coup dur pour l’OM, le PSG et l’OL, l’ASSE épargnée !
[10:40]RC Lens : premier coup dur annoncé pour le futur coach des Sang et Or !
[10:20]PSG : Liverpool prêt à claquer 70M€ pour un crack du PSG ?
[10:00]ASSE Mercato : Francfort fonce sur N’Guessan, les Verts peuvent toucher gros

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : les 3 raisons qui ont précipité le départ de Pierre Sage

Par Bastien Aubert - 4 Juin 2026, 08:00
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)

Pierre Sage va bel et bien quitter le banc du RC Lens pour sans doute rejoindre la Premier League.

Le dossier Pierre Sage se précise du côté du RC Lens. Annoncé sur le départ, le technicien français serait en passe de rejoindre l’Angleterre, avec un projet plus ambitieux en Premier League. Selon Loïc Tanzi de L’Équipe, trois raisons majeures expliqueraient cette rupture anticipée.

Le manque d’ambition du RC Lens 

Premier élément : la perception d’un projet jugé insuffisamment ambitieux pour la saison à venir, notamment dans l’optique de la Ligue des Champions. Pierre Sage aurait estimé que les moyens mis à disposition pour renforcer l’effectif du RC Lens ne correspondaient pas aux exigences d’une saison européenne exigeante, où le niveau de compétitivité augmente fortement.

Le rôle de Cahuzac comme futur numéro 1

Deuxième facteur : la réorganisation du staff technique avec l’arrivée de Yannick Cahuzac dans un rôle d’adjoint. Son retour à Lens s’inscrirait dans une logique à moyen terme où il pourrait être amené à devenir numéro 1, une perspective qui aurait pu influencer la dynamique interne et la projection du coach actuel.

Un écart salarial avec la Premier League

Enfin, le troisième point est financier. Les propositions venues d’Angleterre seraient nettement supérieures à celles du RC Lens. Dans un contexte où la Premier League continue d’attirer les entraîneurs européens avec des conditions salariales très élevées, cet écart aurait pesé dans la balance au moment de prendre une décision.

Entre ambitions divergentes, réorganisation interne et attractivité financière de l’Angleterre, le départ de Pierre Sage s’inscrirait donc dans une logique globale plutôt qu’un simple choix isolé. Pour le RC Lens, il s’agit désormais de refermer ce chapitre rapidement afin de stabiliser le projet sportif et préparer la suite du mercato dans les meilleures conditions.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot