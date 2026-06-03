RC Lens : le club a donné une réponse claire à Pierre Sage

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens se retrouve face à un énorme tournant. Alors que Pierre Sage sort d’une saison exceptionnelle conclue par un sacre en Coupe de France, l’entraîneur lensois aurait désormais pris une décision forte : il souhaite quitter le club artésien.

Selon les dernières informations de RMC Sport, le technicien de 47 ans a annoncé son choix à ses dirigeants. Crystal Palace est déjà passé à l’offensive pour tenter de l’attirer en Premier League, mais le club anglais ne serait pas le seul intéressé.

Pierre Sage a décidé de quitter Lens

C’est le scénario que les supporters lensois redoutaient. Après avoir offert au RC Lens le premier trophée majeur de son histoire récente avec une victoire en Coupe de France face à Nice (3-1), Pierre Sage semblait pouvoir ouvrir un nouveau cycle dans l’Artois.

Mais sa cote a explosé. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, le coach français attire désormais les regards à l’étranger. Et l’intérêt de Crystal Palace a visiblement pesé dans sa réflexion.

Pierre Sage aurait donc informé sa direction de son envie de partir. Une annonce qui change totalement la donne pour le RC Lens, qui doit désormais gérer un dossier beaucoup plus sensible qu’une simple sollicitation extérieure.

🚨Pierre Sage a décidé de quitter Lens. Il l’a annoncé à ses dirigeants. Discussions en cours avec Crystal Palace qui n’est pas le seul club intéressé. @RMCsport pic.twitter.com/68ivjG4gR8 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2026

Crystal Palace accélère pour Sage

Crystal Palace a fait de Pierre Sage l’une de ses priorités pour remplacer Oliver Glasner. Les dirigeants anglais apprécient son profil, sa capacité à faire progresser un groupe, son style de jeu et son parcours récent avec Lens.

Une première offre pourrait arriver rapidement sur le bureau des dirigeants lensois. Pour Sage, l’opportunité est forcément séduisante. La Premier League représente un championnat à part, avec des moyens considérables et une exposition unique.

À 47 ans, après une saison qui l’a placé parmi les entraîneurs les plus en vue du football français, l’occasion pourrait être difficile à refuser.

Lens refuse d’entrer dans une guerre salariale

Du côté du RC Lens, la position était déjà connue. Joseph Oughourlian avait donné le ton dès la fin de saison : le club savait que son entraîneur et ses meilleurs joueurs seraient sollicités, mais il ne modifiera pas son équilibre économique pour les retenir.

Autrement dit, Lens ne s’alignera pas sur les salaires proposés en Angleterre.

Une revalorisation a bien été envisagée pour Pierre Sage, mais elle reste dans les limites de ce que peut raisonnablement supporter le Racing, dixième budget de Ligue 1. Le club artésien refuse d’entrer dans une bataille financière perdue d’avance face aux clubs de Premier League.

Le message adressé au coach est donc limpide : Lens aurait aimé continuer avec lui, mais pas à n’importe quel prix.

Une indemnité importante pourrait être réclamée

Même si Pierre Sage souhaite partir, son départ ne pourra pas se faire sans discussion. Le technicien est encore sous contrat pour deux saisons avec le RC Lens. Crystal Palace devra donc convaincre le club artésien financièrement.

Et sur ce point, les Sang et Or savent qu’ils sont en position de force. Sage sort d’une saison exceptionnelle, il vient d’être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 et il a remporté la Coupe de France avec Lens. Sa valeur n’a jamais été aussi élevée.

Le Racing pourrait donc réclamer une indemnité importante pour libérer son entraîneur. Une somme qui ne devrait toutefois pas effrayer Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence et doté de moyens bien supérieurs à ceux de Lens.

Yannick Cahuzac déjà identifié pour l’avenir

Si le départ de Pierre Sage se confirme, Lens devra rapidement ouvrir le dossier de sa succession. En interne, un nom revient avec insistance : Yannick Cahuzac.

L’ancien capitaine lensois a récemment fait son retour dans l’organigramme du club grâce à Jean-Louis Leca. Très apprécié en interne, il est considéré depuis plusieurs années comme un futur entraîneur principal du RC Lens.

Ancien adjoint de Franck Haise, Cahuzac connaît parfaitement la maison sang et or. Son brevet d’entraîneur professionnel doit être obtenu lors de la saison 2026-2027, ce qui pourrait ouvrir la porte à une promotion future.

Il ne représente pas forcément une solution immédiate, mais il incarne clairement l’avenir imaginé par une partie de la direction lensoise.

Lens entre dans une phase critique

Une chose est certaine : le RC Lens a donné une réponse claire à Pierre Sage. Le club ne fera pas de folie pour le retenir, mais il ne le laissera pas partir sans compensation.

Après une saison historique, les Sang et Or doivent déjà préparer l’après. Et le départ possible de Pierre Sage pourrait être le premier énorme coup dur de l’été lensois.