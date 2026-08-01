OM Mercato : un ancien buteur de Ligue 1 sur le point d’échapper à Marseille

L’OM est intéressé par El Bilal Touré pour renforcer son attaque, mais le club phocéen pourrait être devancé dans ce dossier.

L’OM continue d’explorer le marché des attaquants afin de renforcer son secteur offensif. Parmi les pistes étudiées figure le nom d’El Bilal Touré, un profil apprécié pour ses qualités physiques, sa puissance dans les duels et sa capacité à jouer en profondeur. Mais alors que l’OM aurait manifesté son intérêt, un concurrent italien pourrait bien prendre les devants.

D’après les informations d’Alfredo Pedullà, spécialiste du mercato italien, Parme serait actuellement mieux placé que Marseille dans la course au prêt de l’international malien passé par Reims en Ligue 1. Le club italien aurait avancé ses pions afin de convaincre l’Atalanta de lui céder temporairement son attaquant.

L’OM cherche un renfort offensif

Le dossier El Bilal Touré s’inscrit dans la volonté de Marseille de trouver une solution supplémentaire en attaque. Le joueur de 24 ans possède un profil différent des attaquants déjà présents : capable d’occuper l’axe, de conserver le ballon dos au but et d’apporter de la profondeur, il correspond au type de joueur recherché par plusieurs clubs européens.

Après une expérience compliquée à l’Atalanta, marquée notamment par des blessures et une concurrence importante, Touré a enchaîné plusieurs prêts pour retrouver du rythme. Il avait notamment été envoyé à Stuttgart puis au Beşiktaş, où il a retrouvé davantage de temps de jeu et de confiance.

Un dossier compliqué face à la concurrence

L’OM ne serait pas le seul club intéressé par l’attaquant malien. La situation contractuelle du joueur, lié à l’Atalanta jusqu’en 2028, pousse plusieurs formations à se positionner sur une formule de prêt.

Pour Marseille, l’objectif serait de boucler une arrivée sans forcément réaliser un investissement majeur immédiatement. Le club privilégierait donc une opération avec un prêt assorti d’une option d’achat, une formule déjà utilisée lors de précédents mercatos.

Mais Parme pourrait avoir une longueur d’avance dans les négociations. Le club italien connaît bien le marché de la Serie A et pourrait profiter d’un contexte favorable pour convaincre l’Atalanta de privilégier cette destination.

El Bilal Touré, un pari pour relancer sa carrière

Recruté par l’Atalanta après son passage remarqué à Almería, El Bilal Touré avait été acheté pour un montant important de 30 millions d’euros, preuve du potentiel que lui attribuait le club bergamasque.

Son parcours récent montre toutefois un joueur encore à la recherche de stabilité. Un nouveau prêt pourrait lui permettre de retrouver une place de titulaire régulière et de confirmer les qualités qui avaient convaincu l’Atalanta.

Pour l’OM, le temps presse donc dans ce dossier. Marseille devra rapidement se positionner s’il souhaite éviter de voir une piste offensive supplémentaire lui échapper. Pour l’instant, Parme semble avoir pris une avance, mais le mercato reste encore ouvert et les négociations peuvent évoluer rapidement.