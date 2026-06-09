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FRANCE

RC Lens : coup dur de dernière minute pour Pierre Sage ! 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 14:40
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Pierre Sage (RC Lens)

Si le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace est bien parti, un dernier détail et pas des moindres doit encore être réglé.

Le départ de Pierre Sage vers la Premier League ne fait désormais plus vraiment de doute. Après une saison marquante sur le banc du RC Lens, le technicien est tout proche de tourner la page pour relever un nouveau défi en Angleterre. Le Telegraph confirme que l’ancien coach de l’OL est bien destiné à devenir le prochain entraîneur de Crystal Palace, où il viendrait succéder à Oliver Glasner. Une arrivée qui serait déjà actée sur le plan sportif entre les différentes parties. Mais tout n’est pas encore totalement réglé.

Le RC Lens ne fera aucun cadeau 

Un dernier point de blocage concerne désormais l’accord entre les deux clubs. Le RC Lens et le club londonien doivent encore s’entendre sur les conditions financières du départ de l’entraîneur, encore lié aux Sang et Or pour deux saisons supplémentaires. Le club artésien, dirigé par Joseph Oughourlian, ne semble pas disposé à faciliter les négociations. Une position ferme qui pourrait compliquer les discussions et retarder l’officialisation. Pour Crystal Palace, l’urgence est pourtant bien réelle. Les dirigeants anglais veulent rapidement boucler ce dossier afin de préparer la prochaine saison sans perdre de temps sur le marché des entraîneurs. 

Crystal Palace veut aller vite 

Du côté lensois, ce dossier marque un tournant important. Arrivé avec de grandes ambitions, Pierre Sage aura marqué son passage par une saison solide et un titre majeur, mais son aventure dans le Nord semble toucher à sa fin plus tôt que prévu. Reste désormais à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d’entente dans les prochains jours, ou si ce bras de fer administratif viendra retarder une transition déjà largement engagée. Une chose est sûre : Crystal Palace tient son futur coach, mais le RC Lens garde encore la main sur le timing de son départ.

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