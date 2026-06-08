Ligue 1 : Paris envoie du lourd au Mondial, l’OM et l’OL répondent présent, coup dur pour le RC Lens

La Ligue 1 sera bien représentée à la Coupe du Monde 2026. À travers une infographie publiée par la Ligue 1, on découvre le nombre de joueurs mondialistes par club. Et sans surprise, le Paris Saint-Germain domine très largement le classement. Mais derrière le club de la capitale, plusieurs enseignements sont à tirer, notamment pour l’OM, l’OL… et le RC Lens.

Avec 16 joueurs concernés, le PSG écrase la concurrence. Nice, Marseille, Lille, Lyon ou encore Monaco placent également plusieurs éléments dans la compétition. En revanche, le RC Lens apparaît plus en retrait avec seulement 4 mondialistes, un total qui peut surprendre au regard de la montée en puissance du club artésien ces dernières saisons.

Le PSG seul au monde

Le Paris Saint-Germain confirme son statut de locomotive du football français. Avec 16 joueurs appelés pour la Coupe du Monde, le club parisien est largement en tête du classement. Une domination logique pour un effectif rempli d’internationaux et habitué aux grandes compétitions.

Ce chiffre montre aussi l’écart qui existe encore entre le PSG et le reste de la Ligue 1. Paris ne se contente pas d’avoir les meilleurs résultats en championnat ou en Europe, il possède aussi l’effectif le plus internationalisé du championnat.

La présence d’Ousmane Dembélé sur l’infographie, Ballon d’Or en main, symbolise parfaitement cette puissance parisienne. Le PSG attire, développe et conserve des joueurs de très haut niveau, capables d’être des cadres dans leurs sélections respectives.

Nice, Marseille et Lille dans le bon wagon

Derrière Paris, l’OGC Nice arrive en deuxième position avec 8 mondialistes. Un total important qui confirme la qualité de l’effectif niçois, malgré une saison parfois contrastée. Le Gym dispose de plusieurs joueurs suivis à l’international et cela se traduit directement dans ce classement.

Lille et Marseille suivent avec 7 joueurs chacun. Pour l’OM, ce chiffre est plutôt positif. Malgré une période de transition et de nombreux changements attendus, le club phocéen reste bien représenté sur la scène internationale. Cela prouve que l’effectif marseillais conserve une vraie valeur individuelle.

Le LOSC, de son côté, confirme une nouvelle fois sa capacité à attirer et développer des profils de haut niveau. Le club nordiste reste une valeur sûre du championnat, capable de placer régulièrement ses joueurs dans les grandes compétitions.

L’OL et Monaco restent solides

L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco comptent chacun 5 mondialistes. Ce n’est pas le sommet du classement, mais cela reste un total respectable. Pour l’OL, ce chiffre peut être vu comme un signe encourageant dans une période où le club cherche à retrouver une vraie stabilité sportive.

Malgré les difficultés connues ces dernières saisons, Lyon possède encore des joueurs capables d’exister au plus haut niveau international. C’est une base intéressante pour reconstruire un projet plus ambitieux.

Monaco, de son côté, reste fidèle à sa réputation. Le club de la Principauté dispose d’un effectif jeune, talentueux et très observé. Avec 5 mondialistes, l’ASM confirme qu’elle continue de compter dans le paysage français et européen.

Le RC Lens seulement à 4, une vraie surprise

Le chiffre qui interpelle concerne le RC Lens. Avec seulement 4 joueurs mondialistes, les Sang et Or se retrouvent au même niveau qu’Auxerre et Rennes. Pour un club qui a récemment retrouvé l’Europe, enchaîné les saisons solides et développé une forte identité collective, ce total peut être perçu comme un petit coup dur.

Lens a souvent brillé par la force de son collectif plus que par l’accumulation de stars internationales. Mais ce classement rappelle aussi une réalité : le club artésien ne possède pas encore la même profondeur internationale que certains concurrents directs.

Ce n’est pas forcément un signe de faiblesse sportive, mais cela montre que le RC Lens doit encore franchir un cap dans l’attractivité de son effectif. Pour continuer à rivaliser avec Marseille, Lille, Nice ou Monaco, les dirigeants lensois devront peut-être attirer davantage de profils déjà installés au niveau international.

Strasbourg confirme sa montée en puissance

Autre enseignement intéressant : Strasbourg compte 5 mondialistes, autant que Lyon et Monaco. Un chiffre qui confirme la nouvelle dimension prise par le club alsacien. Depuis son changement de projet, le Racing attire des joueurs prometteurs et de plus en plus exposés.

Ce total illustre la montée en gamme de l’effectif strasbourgeois. Le club n’est plus seulement dans une logique de maintien ou de stabilité, il veut désormais exister plus haut dans la hiérarchie de Ligue 1.

Brest, Le Mans et Troyes absents du rendez-vous

En bas du classement, Brest, Le Mans et Troyes ne comptent aucun joueur mondialiste. Une situation qui rappelle l’écart existant entre les clubs les plus exposés du championnat et ceux dont l’effectif reste davantage construit autour de profils locaux, de joueurs de rotation ou de paris.

Cela ne veut pas dire que ces clubs manquent de qualité, mais simplement qu’ils disposent de moins d’internationaux engagés dans une compétition aussi relevée que la Coupe du Monde.

La Ligue 1 garde une vraie vitrine internationale

Au final, cette infographie confirme une tendance forte : la Ligue 1 reste un championnat très observé à l’international. Paris domine largement, mais de nombreux clubs placent plusieurs joueurs à la Coupe du Monde.

Marseille, Lille, Nice, Lyon, Monaco, Strasbourg ou Rennes prouvent que le talent est réparti dans plusieurs effectifs. Pour le RC Lens, en revanche, ce classement sonne comme un rappel : le club artésien a grandi sportivement, mais doit encore progresser en matière de visibilité internationale.

Une chose est sûre : avec autant de joueurs présents au Mondial, la Ligue 1 aura une belle occasion de briller sur la plus grande scène du football mondial.