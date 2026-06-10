Si le RC Lens doit gérer le probable départ de Pierre Sage à Crystal Palace, Florian Thauvin (33 ans) est loin de tous ces tumultes.

Florian Thauvin semble bien loin des préoccupations du RC Lens. Alors que le club artésien doit gérer le probable départ de Pierre Sage vers Crystal Palace, l’attaquant de 33 ans a profité d’un week-end beaucoup plus paisible du côté de la Côte d’Azur. Aperçu à Monaco en compagnie de sa compagne Charlotte Pirroni, l’ancien international français a assisté au Grand Prix de Formule 1, l’un des événements les plus prestigieux du calendrier sportif mondial.

La famille Thauvin à Monaco

Sur les réseaux sociaux, plusieurs images ont montré Thauvin se promenant dans les rues de la Principauté sous un grand soleil. Dans une tenue décontractée, lunettes de soleil sur le nez, le joueur a savouré ce moment de détente loin de la pression qui accompagne généralement les périodes de préparation estivale.

Pendant ce temps, du côté du RC Lens, l’actualité reste particulièrement dense. Les discussions entre les Sang et Or et Crystal Palace se poursuivent concernant Pierre Sage, dont le départ vers l’Angleterre semble prendre de l’épaisseur au fil des jours. Une situation qui oblige déjà la direction lensoise à réfléchir à la suite de son projet sportif.

La Formule 1 au programme

À l’inverse, Florian Thauvin affiche une sérénité totale. Après plusieurs saisons marquées par différents défis sportifs, l’ancien joueur de l’OM profite de son temps libre avant de replonger dans les exigences du haut niveau. Cette parenthèse monégasque illustre aussi le lien particulier que conserve Thauvin avec les grands rendez-vous sportifs. Passionné par différents univers du sport, le natif d’Orléans n’a pas manqué l’occasion d’assister de près à l’ambiance unique qui entoure le Grand Prix de Monaco.

Pour l’heure, aucune actualité sportive brûlante ne concerne directement l’attaquant. Pendant que les dirigeants lensois s’activent sur plusieurs dossiers importants, Thauvin savoure simplement quelques jours de repos sous le soleil méditerranéen. Un contraste saisissant avec l’effervescence qui règne actuellement autour du RC Lens, où les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour l’avenir du club.