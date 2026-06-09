RC Lens : après Sage, le plan B à Pantaloni est connu, un plan C activé ?

Le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, en a dit plus sur le dossier du futur coach du RC Lens.

Pour remplacer Pierre Sage sur le banc du RC Lens, parti relever un nouveau défi en Premier League, Olivier Pantaloni tiendrait toujours la corde depuis plusieurs jours. Mais pour l’heure, aucune fumée blanche n’est encore apparue du côté des Sang et Or concernant l’identité du futur entraîneur.

Pantaloni en plan A, Videira en plan B

Invité de l’émission Flash Mercato de Lens Foot, Sébastien Denis a fait le point sur ce dossier. Selon le journaliste de Foot Mercato, l’ancien entraîneur du FC Lorient constituerait toujours la priorité des dirigeants lensois, tandis que Patrick Videira, actuel coach du Mans, représenterait une alternative crédible. « Olivier Pantaloni, c’est un nom qui sort. Il y a des échanges qui ont eu lieu. Après, Patrick Videira est aussi une piste. Mais je pense que la piste Videira est moins avancée que la piste Pantaloni », a expliqué Sébastien Denis.

Notre confrère estime par ailleurs que les dirigeants lensois ne se limiteraient probablement pas à ces deux profils. « Il y a un troisième larron qui est là aussi et dont on n’a pas encore le nom. Je pense que les dirigeants ont plus que deux alternatives. » Le RC Lens pourrait donc explorer d’autres pistes en parallèle avant de prendre sa décision finale.