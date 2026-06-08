RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : Sangaré vend la mèche pour Sinayoko ?

Sur SnapChat, Mamadou Sangaré a teasé une possible arrivée de Lassine Sinayoko au RC Lens.

Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière lors de l’exercice 2025-2026 avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, Lassine Sinayoko attise les convoitises. L’attaquant de l’AJ Auxerre est notamment suivi par le RC Lens et le Stade Rennais, tandis que son nom a également été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours.

Mais c’est surtout à Lens que le nom de l’international malien revient le plus souvent. Déjà tout proche de rejoindre les Sang et Or l’été dernier, Lassine Sinayoko continue d’alimenter les rumeurs.

Le message de Sangaré qui enflamme les supporters lensois

Sur Snapchat, son compatriote et coéquipier en sélection, Mamadou Sangaré, s’est amusé de cette possible arrivée. Le milieu de terrain du RC Lens a en effet publié deux photos de lui avec le maillot auxerrois de Lassine Sinayoko. Interpellé par un supporter qui lui demandait : « Bizarre le maillot, tu es sûr que tu n’annonces pas l’arrivée de Lassine Sinayoko ? », Mamadou Sangaré a répondu avec humour : « Je suis au téléphone avec lui comme ça même. » Un échange qui n’a évidemment rien d’officiel, mais qui n’a pas manqué d’enflammer les supporters du Racing.