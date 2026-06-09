Pierre Sage enfin d’accord avec Crystal Palace, le RC Lens va enfin pouvoir avancer sur la nomination de son futur entraîneur.

Le feuilleton Pierre Sage touche à sa fin. Alors que son départ vers Crystal Palace semble désormais totalement bouclé, le RC Lens va enfin pouvoir se concentrer sur un dossier devenu prioritaire : la nomination de son futur entraîneur. Depuis plusieurs jours, l’incertitude entourant l’avenir de Pierre Sage paralysait en partie les réflexions du club artésien. Difficile en effet d’accélérer sur sa succession tant que le départ du technicien n’était pas totalement acté. Mais cette fois, la tendance est claire.

Le RC Lens va enfin avancer

Selon L’Équipe, l’accord entre Sage et Crystal Palace est désormais ficelé, permettant au RC Lens de passer à l’étape suivante. Les dirigeants sang et or vont ainsi pouvoir accélérer sur le choix du futur homme fort du projet lensois. Parmi les noms qui circulent avec insistance figure notamment Olivier Pantaloni. Le technicien expérimenté fait partie des profils étudiés pour prendre les commandes de l’équipe première et poursuivre le travail engagé ces dernières saisons. Cette clarification arrive au bon moment. À quelques semaines de la reprise et alors que le mercato bat son plein, Lens a besoin d’un entraîneur rapidement identifié afin de préparer la saison 2026-2027 dans les meilleures conditions.

Pantaloni toujours favori ?

Le futur coach du RC Lens devra notamment gérer plusieurs dossiers chauds, entre les éventuels départs de cadres, les recrues à intégrer et l’attente toujours très forte des supporters lensois. Après plusieurs jours de flou, cette avancée représente donc une vraie bouffée d’oxygène pour le club. Même si le nom du successeur n’est pas encore connu, la machine est enfin relancée du côté de La Gaillette. Une chose est sûre : les prochaines heures pourraient être décisives dans le choix de celui qui aura la lourde mission de succéder à Pierre Sage sur le banc sang et or.