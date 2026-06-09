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FRANCE

RC Lens : Fabrizio Romano scelle l’avenir de Pierre Sage… avec une énorme bourde !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 16:00
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Pierre Sage (RC Lens)

Fabrizio Romano a annoncé que tout était réglé pour l’avenir de Pierre Sage à Crystal Palace… avec une profil d’illustration hasardeuse. 

L’avenir de Pierre Sage ne semble plus faire le moindre doute au RC Lens. Mais alors que Fabrizio Romano a confirmé l’arrivée imminente du technicien français à Crystal Palace, c’est surtout une étonnante erreur qui a fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux.

Le célèbre spécialiste du mercato a en effet annoncé que tout était désormais bouclé entre Pierre Sage et Crystal Palace. « Crystal Palace s’entend en principe pour nommer Pierre Sage nouveau entraîneur principal, c’est parti ! Accord valide jusqu’en juin 2029 plus une saison supplémentaire en option. Après un excellent travail au RC Lens, Sage arrive en Premier League et est prêt pour un nouveau chapitre », a publié Romano sur X.

Mais qui est ce Monsieur ?

Une annonce qui confirme la tendance observée depuis plusieurs jours : l’entraîneur du RC Lens est bien en passe de découvrir la Premier League après une saison réussie dans l’Artois. Mais rapidement, un autre sujet a attiré l’attention. L’illustration choisie pour accompagner l’information a semé le doute chez de nombreux internautes. Plusieurs observateurs ont estimé que la photo ne correspondait pas réellement à Pierre Sage ou semblait fortement retouchée.

Sage à Palace jusqu’en 2029

Parmi les réactions les plus remarquées, celle d’Emmanuel Merceron a fait sourire de nombreux internautes. « C’est pas lui sur la photo, mon ami », a-t-il lancé sur X. La ressemblance avec le coach du RC Lens existe bel et bien, mais l’image a rapidement été jugée étrange par plusieurs utilisateurs, certains évoquant même un visuel modifié ou généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Cette bourde n’enlève évidemment rien à l’importance de l’information : Sage fait désormais suffisamment parler à l’international pour que la moindre publication à son sujet devienne virale. Et au RC Lens, certains supporters commencent déjà à mesurer l’ampleur du vide qu’il pourrait laisser derrière lui.

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