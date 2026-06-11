Franck Haise a lancé les grandes manoeuvres pour sa priorité du mercato estivale : un ailier percutant et polyvalent. Le RC Lens peut s’inquiéter.

Après une saison en dents de scie, les dirigeants du Stade Rennais travaillent activement pour offrir à Franck Haise un effectif capable de retrouver les premières places de Ligue 1. Parmi les priorités identifiées figure le recrutement d’un ailier percutant, capable d’éliminer, de créer des décalages et d’apporter davantage de danger dans les trente derniers mètres. Et un nom revient avec insistance ces derniers jours : celui de Pablo Pagis. Selon le site Jeunes Footeux, le Stade Rennais suit avec une attention particulière l’ailier du FC Lorient. À 23 ans, le fils de Mickaël Pagis sort de la meilleure saison de sa carrière. Avec 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, il s’est imposé comme l’une des grandes révélations du championnat.

Pagis, la révélation qui affole la Ligue 1

Capable d’évoluer sur le côté gauche tout en repiquant dans l’axe, Pagis possède exactement le profil recherché par Franck Haise : vitesse, percussion, créativité et polyvalence offensive. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Merlus, il ne serait pas fermé à un nouveau défi et privilégierait même une poursuite de carrière en France.

Le problème pour le Stade Rennais est que le dossier attire du monde. Le RC Lens suit lui aussi le joueur depuis plusieurs semaines. Le profil de Pagis plaît énormément dans le Nord, où les dirigeants recherchent également des renforts offensifs capables d’apporter davantage d’impact dans les couloirs. L’arrivée de Franck Haise à Rennes ajoute évidemment une dimension particulière à cette concurrence. L’ancien entraîneur lensois pourrait bien venir perturber les plans de son ancien club sur ce dossier.

Aral Simsir en plan B

Reste toutefois un obstacle de taille. Le FC Lorient ne compte pas brader l’un de ses meilleurs éléments et aurait fixé son prix de départ à 20 millions d’euros. Une somme jugée particulièrement élevée aussi bien par le RC Lens que par le Stade Rennais. À ce tarif, aucune offensive concrète ne semble imminente. Les deux clubs pourraient attendre une ouverture dans les négociations ou une éventuelle révision des exigences lorientaises avant de passer à l’action.

Parallèlement au dossier Pagis, le Stade Rennais continue également d’observer Aral Simsir, autre profil offensif très apprécié par Franck Haise. Cette double piste confirme clairement la stratégie rennaise : recruter un ailier capable de dynamiser le jeu offensif et d’apporter davantage de variété dans les attaques bretonnes. Le mercato est encore long, mais une chose est déjà certaine : sur le dossier Pablo Pagis, le Stade Rennais et le RC Lens pourraient bien se retrouver en concurrence directe dans les semaines à venir.