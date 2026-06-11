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FRANCE

PSG Mercato : nouveau rebondissement pour Bouaddi, le LOSC a trouvé son remplaçant !

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 14:00
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Ayyoub Bouaddi (LOSC)

Le transfert d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), courtisé notamment par le PSG au mercato, pourrait permettre au LOSC de recruter un remplaçant digne de ce nom cet été.

Le dossier Ayyoub Bouaddi prend de l’ampleur sur le marché européen. À seulement 18 ans, le milieu de terrain franco-marocain du LOSC est déjà suivi par une impressionnante liste de cadors : PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich, Arsenal, Juventus ou encore Manchester United surveilleraient de près sa progression. 

Manchester prêt à devancer le PSG pour Bouaddi ?

Selon le Guardian, les Red Devils seraient les plus instants en coulisses. Sous contrat jusqu’en 2029, le jeune talent est considéré comme un élément stratégique du projet lillois. En interne, la position du club est claire : aucune ouverture ne sera envisagée sans une offre majeure, estimée autour de 80 millions d’euros selon plusieurs estimations relayées en interne.

Dans ce contexte de forte pression autour de son joueur, Lille aurait déjà commencé à anticiper l’avenir. Selon le site Jeunes Footeux, le club nordiste pourrait avoir identifié Jens Hjerto-Dahl, milieu de terrain norvégien de Tromsø IL, comme piste potentielle en cas de départ de Bouaddi. Âgé de 20 ans, le joueur évoluant en Eliteserien se distingue par son profil physique et sa capacité à organiser le jeu dans l’entrejeu. Sous contrat jusqu’en 2029, il est déjà évalué autour de 10 millions d’euros, avec une valorisation qui pourrait grimper jusqu’à 15 millions après des intérêts venus de plusieurs clubs européens.

Hjerto-Dah, un profil qui collerait au LOSC

Parmi les concurrents évoqués figurent notamment Brighton, Leeds, Bologne, la Lazio, le Sporting ou encore plusieurs clubs de Premier League et de Serie A. Une concurrence déjà importante pour un joueur encore en phase de progression. Ce type de profil correspond parfaitement à la stratégie de recrutement du LOSC, habitué à détecter très tôt des talents dans les championnats nordiques et à miser sur leur progression dans un cadre structuré. 

Le club lillois chercherait ainsi à sécuriser une continuité de projet au milieu de terrain, dans l’éventualité où Bouaddi viendrait à franchir un nouveau cap plus tôt que prévu. Dans ce dossier, Lille avance donc sur deux fronts : protéger son joyau tout en préparant un plan B crédible, preuve d’une gestion déjà tournée vers les mouvements du très haut niveau européen.

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