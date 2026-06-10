Très ambitieux au mercato, Franck Haise fourmille d’idées au Stade Rennais. Dont une qui pourrait faire grimacer le LOSC.

Le mercato estival pourrait réserver une nouvelle bataille entre Rennes et Lille. Selon le site Jeunes Footeux, le LOSC travaille depuis un certain temps sur le dossier Aral Simsir. Le club nordiste apprécie énormément le profil de l’international turc et aurait même déjà engagé des discussions avec le FC Midtjylland afin d’évaluer la faisabilité de l’opération. Mais les Dogues ne sont plus seuls. Le Stade Rennais se serait récemment renseigné sur la situation du joueur et suit désormais le dossier avec attention.

Un profil idéal pour Franck Haise

À 23 ans, Aral Simsir sort de la meilleure saison de sa carrière. Le joueur du FC Midtjylland a compilé 12 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques impressionnantes qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Son profil plaît particulièrement aux recruteurs. Formé comme ailier gauche, capable d’évoluer sur tout le front offensif, il possède une qualité technique au-dessus de la moyenne, une excellente vision du jeu et une réelle capacité à éliminer dans les petits espaces. Son influence dans les trente derniers mètres et sa faculté à créer des décalages en font l’un des joueurs les plus attractifs du championnat danois.

Du côté du Stade Rennais, cette polyvalence séduit particulièrement. Franck Haise souhaite apporter davantage de créativité et de variété à son animation offensive. Simsir correspond parfaitement à ce cahier des charges grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes et à faire la différence individuellement. Le technicien breton apprécie notamment les joueurs capables d’occuper différents rôles au sein d’un même système, une qualité que possède pleinement l’international turc.

Le tarif calme Lille et Rennes

Le principal obstacle reste cependant financier. Sous contrat avec Midtjylland jusqu’en 2029, Aral Simsir est protégé par des dirigeants danois qui n’ont aucune intention de brader leur pépite. Une offre de 10 millions d’euros du LOSC aurait déjà été repoussée. Le club danois réclamerait désormais près de 20 millions d’euros pour envisager une vente. Une somme importante qui a refroidi les dirigeants lillois et qui pousse également Rennes à la réflexion.

Malgré ce prix élevé, le dossier reste ouvert. Le profil du joueur continue de susciter un fort intérêt et ses performances récentes justifient largement l’attention qu’il reçoit sur le marché européen. Pour le Stade Rennais, il s’agirait d’un renfort capable d’apporter immédiatement de la qualité dans le dernier tiers du terrain. Pour le LOSC, c’est une cible suivie depuis plusieurs semaines déjà.