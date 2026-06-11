RC Lens Mercato : Leca prêt à refaire le coup Sangaré avec une piste à 3 M€ ?

À la recherche de renforts pour densifier son entrejeu cet été avec les départs de Thomasson et probablement Sangaré, le RC Lens aurait coché le nom d’un milieu franco-ivoirien du Standard de Liège.

Le RC Lens poursuit son travail de prospection en vue du mercato estival. En effet, le véritable chantier va se situer au milieu de terrain, car en plus d’Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré se dirige également vers un départ. Et il faudra combler cette perte majeure. Parmi les profils suivis par les Sang et Or figurerait désormais Ibrahim Karamoko, milieu franco-ivoirien de 24 ans évoluant au Standard de Liège.

Selon des informations de Transferfeed, à prendre avec des pincettes, le club artésien aurait déjà effectué des premières démarches afin de se renseigner sur la situation du joueur, qui peut également jouer défenseur central. Le Genoa, pensionnaire de Serie A, aurait également pris des informations ces derniers jours, preuve que le dossier commence à susciter de l’intérêt sur le marché européen.

Arrivé en Belgique en janvier 2025 en provenance du FC Versailles, Karamoko n’a cessé de progresser sous les couleurs du Standard. Sa montée en puissance lui a même permis de prolonger son contrat jusqu’en juin 2030, plaçant aujourd’hui le club liégeois dans une position de force lors d’éventuelles négociations.

Un profil qui correspond aux besoins lensois

Dans un mercato où Lens cherche à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs capables d’apporter de l’impact physique et de l’intensité, le profil de Karamoko apparaît cohérent. Formé notamment en Italie avant des passages à Virton, Guingamp et Versailles, le Franco-Ivoirien s’est imposé comme un élément fiable du Standard grâce à sa polyvalence et son volume de jeu.

Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 33 rencontres et inscrit un but. Des performances qui ont contribué à faire grimper sa cote sur le marché des transferts, estimée aujourd’hui à environ 3 millions d’euros.

Le Standard ne compte pas brader son joueur

Sous contrat pour encore quatre saisons, Ibrahim Karamoko représente un actif important pour le Standard de Liège. Le club belge privilégie la stabilité de son effectif mais pourrait être amené à étudier une offre significative en provenance de Lens, du Genoa ou d’un autre prétendant.

Pour le RC Lens, cette piste s’inscrit dans une stratégie de recrutement ciblée, tournée vers des joueurs encore en phase de progression mais déjà capables d’apporter une réelle plus-value sportive, à l’image d’un Sangaré acheté 8 millions, et qui va sans doute être vendu 6, 7, voire 8 fois plus cher. Reste désormais à savoir si l’intérêt nordiste est sérieux, et s’il se transformera en offensive concrète au cours des prochaines semaines.