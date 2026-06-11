La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

La saison de Mamadou Sangaré (23 ans) sous les couleurs du RC Lens n’est pas passée inaperçue du côté de Manchester United.

La montée en puissance de Mamadou Sangaré ne passe plus inaperçue. Sous les couleurs du RC Lens, le milieu de terrain de 23 ans s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1, au point d’attirer de nombreux cadors européens. Parmi eux, Foot Mercato indique que Manchester United apparaît aujourd’hui comme le club le plus déterminé. Les Red Devils suivent de très près l’évolution du joueur et envisagent sérieusement de renforcer leur entrejeu, considéré comme l’un des chantiers prioritaires du prochain mercato.

Manchester United a flashé sur Sangaré

Le club anglais cherche à injecter du sang neuf au milieu de terrain, dans un secteur marqué par des performances irrégulières et des ajustements encore en cours. Le profil de Sangaré, décrit comme puissant, complet et en forte progression, correspondrait parfaitement aux attentes du staff mancunien. Le joueur malien, dont la valeur est déjà estimée à plus de 40 millions d’euros, est également suivi par plusieurs clubs de Premier League et d’Europe, ce qui laisse présager une forte concurrence en cas d’offensive officielle.

Le RC Lens attend 40 M€

Du côté du RC Lens, la situation est claire : malgré un contrat courant jusqu’en 2030, la pression du marché pourrait être difficile à contenir. Le RC Lens sait que l’intérêt croissant autour de son joueur pourrait rapidement faire grimper les enchères, notamment si Manchester United décide de dégainer une première offre concrète. Dans ce contexte, les dirigeants du RC Lens se préparent déjà à toutes les éventualités, conscients qu’une vente majeure pourrait aussi représenter une opération financière majeure pour le club, fidèle à sa stratégie de valorisation et de revente intelligente. Le feuilleton Sangaré ne fait donc que commencer, et la Premier League pourrait bien être le théâtre de son prochain grand chapitre.