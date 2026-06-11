En fin de contrat, Malang Sarr (27 ans) pourrait quitter le RC Lens au mercato estival pour rejoindre un club fortuné de Ligue 1.

Le dossier Malang Sarr pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons de l’été. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du RC Lens, le défenseur de 27 ans n’a toujours pas communiqué sa décision concernant son avenir. Une situation qui entretient le suspense et commence à susciter une certaine impatience chez les supporters lensois. Car pendant que les Sang et Or attendent une réponse, les prétendants continuent de se manifester.

Une offre saoudienne toujours en embuscade

Depuis plusieurs semaines, le nom de Malang Sarr circule avec insistance du côté de l’Arabie saoudite. Un accord avec Al Diraiyah a notamment été évoqué. Le club saoudien serait prêt à lui offrir un contrat de deux ans assorti d’un salaire estimé à environ 600 000 euros mensuels. Une proposition particulièrement difficile à ignorer sur le plan financier. Pourtant, rien n’aurait encore été signé. Le clan du joueur continuerait d’étudier différentes options avant de prendre une décision définitive.

Selon le site Jeunes Footeux, une offre très sérieuse venue de Ligue 1 serait désormais sur la table. Le salaire proposé avoisinerait les 250 000 euros mensuels, preuve que certains clubs français sont prêts à réaliser un effort conséquent pour attirer le défenseur. Deux noms ressortent particulièrement : le Stade Rennais et le Paris FC. Franck Haise suit avec attention l’évolution du dossier et n’a jamais hésité ces dernières années à recruter des joueurs passés par Lens. De son côté, le Paris FC poursuit sa reconstruction et cherche à renforcer son secteur défensif avec des profils expérimentés capables d’apporter immédiatement.

Le RC Lens attend toujours sa réponse

Du côté artésien, l’espoir d’une prolongation existe encore. Les dirigeants du RC Lens apprécient l’apport du joueur, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Mais face à la concurrence financière qui s’intensifie, le dossier devient de plus en plus complexe. Le fait que Sarr n’ait toujours pas donné sa réponse laisse néanmoins penser qu’aucune piste n’est totalement privilégiée pour le moment.

À 27 ans, l’ancien joueur de l’OGC Nice se trouve à un tournant important de sa carrière. Entre un contrat particulièrement lucratif en Arabie saoudite, la possibilité de rester en Ligue 1 dans un club ambitieux ou une éventuelle prolongation à Lens, plusieurs scénarios restent envisageables. Plus les jours passent, plus la bataille s’annonce intense autour de l’un des défenseurs les plus convoités de ce début de mercato. Et au RC Lens, les supporters attendent désormais un dénouement qui pourrait influencer une partie du recrutement estival.