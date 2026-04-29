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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique veut frapper fort dès cet été avec un premier gros coup !

Par Louis Chrestian - 29 Avr 2026, 13:00
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le Paris Saint-Germain accélère déjà son mercato estival… et un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le jeune talent de AS Monaco est désormais au cœur des priorités parisiennes, dans un dossier qui pourrait rapidement s’enflammer.

Une piste relancée avec insistance

Déjà suivi ces derniers mois, Akliouche n’a jamais quitté les radars du PSG. Mais cette fois, le club de la capitale a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Les dirigeants parisiens ont récemment repris contact avec l’entourage du joueur, envoyant un message clair : Paris veut conclure. Une relance concrète qui confirme que le milieu offensif figure tout en haut de la short-list estivale.

Luis Enrique totalement séduit

Derrière cette offensive, un homme : Luis Enrique.

L’entraîneur parisien aurait été bluffé par les performances d’Akliouche cette saison. Technique, créatif, capable de faire des différences dans les petits espaces, le profil du Monégasque colle parfaitement à son projet de jeu.

Luis Enrique est convaincu de pouvoir faire franchir un cap au joueur… et d’en faire une pièce maîtresse du PSG version 2026.

Akliouche donne sa priorité à Paris

Et la bonne nouvelle pour le PSG, c’est que le joueur est lui aussi séduit.

Selon Sky Sport, Maghnes Akliouche aurait clairement indiqué à son entourage sa volonté de rejoindre Paris. L’idée de travailler avec Luis Enrique et de franchir un palier dans sa carrière semble avoir fait mouche.

En interne, le joueur pousserait même pour accélérer les discussions.

Monaco déjà résigné ?

Du côté de l’AS Monaco, on s’attend à un été agité.

Le club de la Principauté sait que son joyau attire les convoitises et anticipe déjà un possible départ. Des pistes sont même à l’étude pour préparer sa succession, signe que le dossier est pris très au sérieux.

Luis Campos, l’arme secrète du PSG

Un élément pourrait faire basculer les négociations : Luis Campos.

Le conseiller sportif du PSG entretient d’excellentes relations avec Monaco, un atout de taille dans ce type de dossier. De quoi faciliter les discussions et potentiellement accélérer un accord entre les deux clubs.

Un feuilleton qui ne fait que commencer

Tous les voyants semblent au vert pour voir Maghnes Akliouche débarquer à Paris cet été.

Entre la volonté du joueur, l’insistance du PSG et l’aval de Luis Enrique, le dossier a pris une nouvelle dimension. Reste désormais à trouver un terrain d’entente… mais une chose est sûre : Paris tient peut-être déjà son premier gros coup du mercato.

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