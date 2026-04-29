OM : McCourt lance un nouveau projet inédit en France !

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Loin des turbulences sportives, l’Olympique de Marseille accélère sur un tout autre terrain. Sous l’impulsion de Frank McCourt et de la nouvelle stratégie digitale, le club phocéen vient de dévoiler une initiative totalement inédite en France… et elle ne concerne pas le football.

L’OM débarque sur Roblox

C’est officiel : l’OM lance OM District, une expérience immersive sur Roblox.

Avec plus de 140 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Roblox est aujourd’hui l’une des plus grandes plateformes sociales et gaming au monde. Et Marseille devient ainsi le premier club français à s’y implanter.

Un virage stratégique fort, qui marque une nouvelle étape dans la transformation digitale du club.

Une immersion totale pour les fans

Avec OM District, l’objectif est clair : toucher une nouvelle génération de supporters.

Univers interactif, expérience communautaire, immersion dans l’univers du club… l’OM cherche à créer un lien inédit avec ses fans, bien au-delà des terrains.

Une manière aussi de renforcer sa présence internationale et de s’ouvrir à un public plus jeune, habitué aux codes du gaming.

🔵⚪️ L’OM SE LANCE SUR ROBLOX !



L'Olympique de Marseille annonce le lancement de OM District, une expérience immersive développée sur Roblox, la plus grande plateforme de jeu social au monde avec plus de 140 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.



Ce projet marque une… pic.twitter.com/PP47167Acy — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 29, 2026

Un timing qui interroge

Mais ce lancement ne passe pas inaperçu… et surtout pas auprès des supporters.

Car pendant que le club innove sur le digital, la situation sportive reste floue.

L’OM est toujours à la recherche d’un directeur sportif après le départ de Medhi Benatia, mais aussi d’un entraîneur, alors que Habib Beye ne fait pas l’unanimité.

Un contraste qui interpelle.

Entre innovation et frustration

Pour certains fans, ce projet apparaît comme une distraction face aux urgences sportives.

D’autres y voient au contraire une stratégie moderne, tournée vers l’avenir et indispensable pour rester compétitif dans un football de plus en plus digitalisé.

Une chose est sûre : ce lancement ne laisse personne indifférent.

Un pari audacieux pour l’avenir

Avec OM District, Marseille s’inscrit dans une nouvelle ère.

Reste désormais à savoir si ce projet séduira les supporters… et surtout, s’il sera accompagné de décisions fortes sur le plan sportif.

Car à l’OM, innover ne suffit pas : les résultats, eux, restent la priorité.