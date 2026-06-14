À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[11:05]OM Mercato : un Olympien scelle son avenir en pleine Coupe du monde 2026
[10:40]PSG Mercato : le premier départ de l’été est acté !
[10:15]ASSE Mercato : Toulouse a donné une première réponse aux Verts pour Niflore
[09:50]Revue de presse Mondial 2026 : deux surprises sont tombées, la compo des Bleus a fuité !
[09:25]FC Nantes Mercato : Der Zakarian a déjà validé un premier renfort
[09:00]OM : McCourt met Beye à la porte, une excellente nouvelle tombe pour Genesio
[08:40]RC Lens : le PSG réserve déjà une belle surprise à Dino Toppmöller
[08:30]Pronostic Arabie saoudite – Uruguay : Bielsa peut-il réussir ses débuts ?
[08:20]PSG Mercato : l’AS Monaco fait une belle fleur à Paris pour Maghnes Akliouche
[08:00]OM Mercato : Lorenzi prêt à oublier Magnetti avec un ancien de Ligue 1 ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : McCourt met Beye à la porte, une excellente nouvelle tombe pour Genesio

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 09:00
💬 Commenter

Malgré les apparences, l’avenir d’Habib Beye à l’OM est bel et bien scellé, et l’arrivée de Bruno Genesio ne fait plus de doute.

Alors que les spéculations se multiplient autour du futur banc de l’OM, Mohamed Toubache-Ter a livré de nouvelles indications qui vont alimenter le débat chez les supporters olympiens.

Interrogé sur la situation d’Habib Beye, qui se prépare déjà pour la reprise de l’entraînement, l’insider s’est montré particulièrement catégorique. Selon lui, Frank McCourt aurait déjà pris sa décision concernant l’actuel entraîneur marseillais.

« Sur Beye, McCourt a été clair : c’est dehors ! », a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

Bruno Genesio a déjà donné son accord

Dans le même échange, Mohamed Toubache-Ter a également été interrogé sur l’avancement du dossier Bruno Genesio.

Sans dévoiler davantage de détails, il a expliqué que l’ancien entraîneur de Lille avait déjà donné son feu vert au projet marseillais. Selon lui, le principal intéressé est prêt à rejoindre l’OM.

« C’est au club de communiquer. Le coach a donné son accord », a-t-il indiqué.

L’UEFA ne serait pas un obstacle

Autre précision apportée par Toubache-Ter : les questions liées à l’UEFA ne constitueraient pas un frein dans ce dossier. « L’histoire de l’UEFA n’a rien à voir là-dedans », a-t-il assuré.

Un message qui vise à écarter certaines spéculations apparues ces derniers jours concernant d’éventuelles contraintes administratives ou réglementaires autour de la nomination de Bruno Genesio.

Une officialisation attendue

Relancé par un internaute qui lui demandait si l’opération allait finalement aboutir, Mohamed Toubache-Ter a répondu sans détour : « Bah oui ».

Si l’OM n’a encore effectué aucune communication officielle sur le sujet, les déclarations de l’insider laissent entendre qu’un accord existerait déjà entre le club phocéen et Bruno Genesio, tandis que l’avenir d’Habib Beye semblerait désormais s’écrire loin de Marseille.

Reste désormais à savoir quand la direction olympienne choisira d’officialiser sa décision concernant l’avenir de son entraîneur.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot