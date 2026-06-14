OM : McCourt met Beye à la porte, une excellente nouvelle tombe pour Genesio

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Malgré les apparences, l’avenir d’Habib Beye à l’OM est bel et bien scellé, et l’arrivée de Bruno Genesio ne fait plus de doute.

Alors que les spéculations se multiplient autour du futur banc de l’OM, Mohamed Toubache-Ter a livré de nouvelles indications qui vont alimenter le débat chez les supporters olympiens.

Interrogé sur la situation d’Habib Beye, qui se prépare déjà pour la reprise de l’entraînement, l’insider s’est montré particulièrement catégorique. Selon lui, Frank McCourt aurait déjà pris sa décision concernant l’actuel entraîneur marseillais.

« Sur Beye, McCourt a été clair : c’est dehors ! », a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

Bruno Genesio a déjà donné son accord

Dans le même échange, Mohamed Toubache-Ter a également été interrogé sur l’avancement du dossier Bruno Genesio.

Sans dévoiler davantage de détails, il a expliqué que l’ancien entraîneur de Lille avait déjà donné son feu vert au projet marseillais. Selon lui, le principal intéressé est prêt à rejoindre l’OM.

« C’est au club de communiquer. Le coach a donné son accord », a-t-il indiqué.

L’UEFA ne serait pas un obstacle

Autre précision apportée par Toubache-Ter : les questions liées à l’UEFA ne constitueraient pas un frein dans ce dossier. « L’histoire de l’UEFA n’a rien à voir là-dedans », a-t-il assuré.

Un message qui vise à écarter certaines spéculations apparues ces derniers jours concernant d’éventuelles contraintes administratives ou réglementaires autour de la nomination de Bruno Genesio.

Une officialisation attendue

Relancé par un internaute qui lui demandait si l’opération allait finalement aboutir, Mohamed Toubache-Ter a répondu sans détour : « Bah oui ».

Si l’OM n’a encore effectué aucune communication officielle sur le sujet, les déclarations de l’insider laissent entendre qu’un accord existerait déjà entre le club phocéen et Bruno Genesio, tandis que l’avenir d’Habib Beye semblerait désormais s’écrire loin de Marseille.

Reste désormais à savoir quand la direction olympienne choisira d’officialiser sa décision concernant l’avenir de son entraîneur.