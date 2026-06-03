Alors que Bruno Genesio semble se rapprocher du banc de l’OM, plusieurs obstacles empêchent encore la finalisation du dossier. Et l’UEFA pourrait bien avoir son mot à dire.

Rien n’est encore signé. Annoncé comme le grand favori pour prendre les commandes de l’OM, Bruno Genesio n’a toujours pas conclu d’accord définitif avec les dirigeants marseillais. Selon L’Équipe, les discussions se poursuivent entre les différentes parties, mais plusieurs points restent encore à régler avant une éventuelle officialisation.

Des détails encore à négocier

Si la tendance demeure positive, l’ensemble des modalités du contrat n’aurait pas encore été validé. Certains aspects du projet sportif, de l’organisation du staff et des conditions financières feraient toujours l’objet d’échanges. Une situation qui entretient le suspense alors que les supporters marseillais espéraient une issue rapide dans ce dossier.

Mais le principal frein ne serait pas forcément lié aux négociations elles-mêmes. Toujours selon L’Équipe, l’OM resterait dans l’attente d’une décision importante de l’UEFA concernant sa situation européenne. Le club souhaiterait obtenir davantage de visibilité avant de finaliser certains engagements majeurs, notamment en raison des interrogations autour d’une éventuelle sanction.

L’UEFA au centre des préoccupations

Même si aucune décision définitive n’a été annoncée, cette incertitude pèse sur la préparation de la saison prochaine. Une participation à la Ligue Europa représente un élément important du projet sportif présenté au futur entraîneur, mais aussi dans la construction de l’effectif et du budget du club. De son côté, Bruno Genesio resterait pleinement intéressé par le projet marseillais.

Toutefois, comme l’OM, il attendrait que plusieurs zones d’ombre soient levées avant de s’engager définitivement. Le dossier n’est donc pas remis en cause, mais il connaît un ralentissement inattendu. À Marseille, chacun espère désormais une clarification rapide afin de lancer officiellement le nouveau projet sportif et préparer un mercato qui s’annonce décisif.