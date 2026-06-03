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FRANCE

OM : après Saadé, les supporters ont soufflé le nom de l’investisseur rêvé à l’oreille de McCourt 

Par Bastien Aubert - 3 Juin 2026, 21:40
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Kyril Louis-Dreyfus

D’abord conquis par Rodolphe Saadé et CMA CGM, les supporters de l’OM ont identifié un nouvel investisseur richissime.

Le fantasme d’un nouvel investisseur n’est pas près de disparaître à Marseille. Ces dernières mois, de nombreux supporters de l’OM ont souvent évoqué la possibilité de voir Rodolphe Saadé et le groupe CMA CGM renforcer leur implication dans le club. Mais ces derniers jours, un autre profil suscite beaucoup d’enthousiasme. Il s’agit de Kyril Louis-Dreyfus.

Une histoire particulière avec l’OM

Selon SportBiz, le jeune milliardaire envisagerait de céder sa participation majoritaire au sein de Sunderland AFC. Actionnaire principal du club anglais à hauteur de 64 %, il aurait mandaté la banque américaine Moelis pour étudier cette opération. Le nom de Kyril Louis-Dreyfus résonne forcément de manière particulière auprès des supporters marseillais. Fils de Margarita Louis-Dreyfus et héritier de la famille qui a dirigé l’OM pendant de nombreuses années, il a toujours entretenu un lien affectif avec le club phocéen.

C’est ce qui explique l’engouement observé sur les réseaux sociaux. Beaucoup imaginent le voir revenir dans l’environnement marseillais sous la forme d’un investisseur minoritaire capable d’accompagner le projet de Frank McCourt. « Kyril Louis-Dreyfus serait un investisseur parfait pour l’OM », estime ainsi GP013. Même enthousiasme du côté de Calum Campbell : « Reviens à la maison, Kyril. On a besoin de toi pour ce combat, comme ton père. Rends ta famille fière. »

Le rêve et la réalité

L’idée séduit naturellement une partie du peuple marseillais. Toutefois, plusieurs obstacles majeurs existent. D’abord, rien n’indique aujourd’hui que Kyril Louis-Dreyfus souhaite investir dans l’OM. Ensuite, le contexte économique du football français reste complexe. Entre les difficultés liées aux droits télévisés, la concurrence européenne et la fiscalité française souvent jugée moins attractive que celle d’autres pays, l’investissement dans un club de Ligue 1 demeure un défi important.

C’est précisément ce qui pousse certains observateurs à rester prudents malgré l’enthousiasme populaire. Pour l’heure, le scénario reste donc du domaine du rêve. Mais à Marseille, lorsqu’il est question d’investisseurs et d’avenir du club, les supporters n’ont jamais cessé d’imaginer les plus grands projets.

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