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FRANCE

OM : coup de tonnerre, Habib Beye se prépare déjà pour la reprise ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 19:35
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Habib Beye (OM)

Toujours sous contrat à l’OM, Habib Beye se prépare à la reprise avec son staff. 

Malgré les nombreuses spéculations entourant sa situation, l’ancien international sénégalais reste officiellement sous contrat avec l’OM. Et visiblement, cela ne l’empêche pas de se projeter sur la saison à venir. Selon les informations de Marc Mechenoua pour Onze Mondial, Beye est déjà pleinement mobilisé en vue de la reprise : « Toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Habib Beye prépare la reprise avec son staff. Aucune discussion concernant une rupture de contrat n’a été entamée. »

Le statu quo à Marseille

Une situation qui confirme que, pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise concernant son avenir au sein du club marseillais. Alors que plusieurs mouvements sont attendus dans l’organigramme sportif de l’OM cet été, le dossier Habib Beye semble actuellement figé. 

Aucun échange n’aurait été engagé entre les différentes parties pour mettre fin à son contrat. Dans ce contexte, l’ancien entraîneur du Red Star continue de travailler normalement avec ses collaborateurs, comme s’il devait être présent lors de la reprise estivale.

Aucune rupture en vue à l’OM ?

Cette attitude témoigne de son professionnalisme mais aussi de sa volonté de rester prêt à toute éventualité. Tant qu’aucune décision officielle n’est prise, Beye poursuit sa mission et prépare les prochaines échéances. Un dossier à surveiller  Si la situation peut encore évoluer dans les semaines à venir, le message envoyé est clair : Habib Beye reste pleinement investi dans ses fonctions actuelles. 

Du côté de l’OM, plusieurs dossiers prioritaires occupent déjà les dirigeants, notamment le mercato estival et la préparation de la prochaine saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dans ce contexte, l’avenir de Beye pourrait être clarifié ultérieurement. En attendant, l’ancien capitaine marseillais continue d’avancer avec son staff, prêt à reprendre le travail si les circonstances l’exigent.

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