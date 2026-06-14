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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi prêt à oublier Magnetti avec un ancien de Ligue 1 ?

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 08:00
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Déjà dans le viseur de l’OM par le passé, le milieu de terrain Amadou Koné resterait une piste sérieuse pour renforcer l’entrejeu marseillais.

L’OM n’a pas oublié Amadou Koné. Selon les informations de Média Foot, le club phocéen suivrait toujours de très près le milieu de terrain ivoirien, dix-huit mois après une première offensive avortée lors du mercato hivernal 2025. À l’époque, l’OM cherchait à compenser le départ d’Ismaël Koné et voyait dans le jeune talent du Stade de Reims un profil capable de s’imposer rapidement dans l’effectif marseillais.

Un dossier jamais refermé à Marseille

Si le transfert ne s’était finalement pas concrétisé, Amadou Koné a poursuivi sa progression loin de la Ligue 1. À l’été 2025, le milieu de terrain a rejoint le club saoudien de Neom dans le cadre d’un transfert estimé à 13 millions d’euros.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, l’ancien Rémois continue de susciter l’intérêt des recruteurs européens grâce à son volume de jeu, sa qualité dans la récupération et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain. Sous les couleurs de Neom, il a enchaîné les titularisations et s’est imposé comme un élément important de son équipe (33 matchs joués).

Selon Média Foot, le profil du joueur séduit toujours les décideurs marseillais. Avec l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive, certaines pistes étudiées par le passé pourraient être réactivées, et celle menant à Amadou Koné figure parmi les dossiers surveillés. Pour rappel, la piste menant à Hugo Magnetti (28 ans, Brest) avait été évoquée, mais démentie par Mohamed Toubache-Ter.

Strasbourg également attentif

L’OM devra toutefois composer avec une concurrence déjà bien installée. Toujours selon Média Foot, le RC Strasbourg suit également la situation du milieu ivoirien. Le club alsacien, réputé pour son recrutement axé sur les jeunes talents à fort potentiel, apprécierait particulièrement son profil.

Auteur d’une saison solide en Arabie saoudite, Koné dispose encore d’une importante marge de progression. Sa valeur est aujourd’hui estimée autour de 7 millions d’euros, un montant susceptible d’attirer plusieurs clubs européens durant le mercato estival.

Un renfort idéal pour le milieu marseillais ?

Dans un contexte où l’OM doit d’abord équilibrer ses comptes avant de passer à l’offensive sur le marché des transferts, le dossier Amadou Koné pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Son âge, son expérience acquise en Ligue 1 puis à l’étranger, ainsi que son potentiel de revente correspondent parfaitement à la stratégie recherchée par les clubs ambitieux.

Reste désormais à savoir si Marseille décidera de transformer son intérêt de longue date en offre concrète. Une chose est certaine : le nom d’Amadou Koné continue de circuler avec insistance dans les couloirs de la Commanderie.

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