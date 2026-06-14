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FRANCE

RC Lens Mercato : les Sang et Or n’auraient pas oublié ce crack qui avait tapé dans l’œil de l’ASSE

Par William Tertrin - 14 Juin 2026, 22:00
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Christ Tapé lors d'un match entre la Côte d'Ivoire U20 et l'équipe de France.

Le RC Lens suivrait encore de près la progression de Christ Tapé, jeune défenseur ivoirien de 20 ans évoluant à l’AC Horsens, et également ciblé par le LOSC.

Le RC Lens a pour habitude d’axer sa stratégie de recrutement sur des profils jeunes, athlétiques et à fort potentiel de revente. Dans cette logique, les Sang et Or auraient toujours dans le viseur le nom de Christ Tapé, défenseur ivoirien de 20 ans actuellement sous contrat avec l’AC Horsens, selon Jeunes Footeux. Pour rappel, le RCL était déjà très intéressé par le joueur depuis l’été dernier, comme le révélait L’Équipe en juin 2025.

Le joueur serait également surveillé par le LOSC, preuve que son profil commence à séduire au-delà des frontières du championnat danois. L’été dernier, le nom de l’ASSE avait également été cité parmi la liste des prétendants.

Christ Tapé, un défenseur moderne qui plaît à Lens

Formé en Côte d’Ivoire avant de rejoindre l’Europe, Christ Tapé s’est rapidement imposé comme un élément important de l’AC Horsens. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, il pourrait donc venir compenser un éventuel départ de Malang Sarr, et se distingue par :

  • sa vitesse sur les phases de transition
  • son volume de jeu important
  • sa solidité dans les duels aériens et au sol
  • sa polyvalence défensive

Un profil qui correspond parfaitement aux attentes du RC Lens.

Une montée en puissance en championnat danois

Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur ivoirien est considéré comme un élément clé de l’AC Horsens (29 matchs cette saison), ce qui place le club danois en position de force dans les négociations.

Sa progression est rapide et constante, avec déjà plusieurs performances solides en championnat. Sa valeur est estimée autour de 800 000 €, mais le montant réel d’un transfert pourrait être bien supérieur en cas de concurrence entre clubs européens.

Le RC Lens prêt à accélérer sur le dossier ?

Le RC Lens, qui continue de miser sur des profils à fort potentiel, pourrait être tenté de passer à l’action si la concurrence s’intensifie. Cependant, la présence du LOSC dans le dossier promet une bataille nordiste à distance pour ce talent ivoirien.

Avec un contrat longue durée et une progression encore en cours, le dossier s’annonce complexe, mais typique du marché ciblé par Lens ces dernières saisons : jeunes joueurs, marge de progression et potentiel revente élevé.

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