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FRANCE

RC Lens Mercato : le remplaçant de Baidoo subtilisé par… un club de L2 ?

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 16:05
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Christ Tapé lors d'un match entre la Côte d'Ivoire U20 et l'équipe de France.

Un défenseur ivoirien que le RC Lens supervisait depuis plusieurs mois serait sur le point de s’engager avec un club de L2. Un coup dur pour les Sang et Or dans la quête d’un remplaçant à Samson Baidoo…

Auteur d’une saison qui pourrait devenir légendaire en cas de succès en Coupe de France, le RC Lens va retrouver la Champions League. Ni le LOSC, ni l’OM, ni l’OL ne devraient être en mesure de lui ravir la 2e place. Trois ans après, les Sang et Or vont donc renouer avec la prestigieuse compétition, qui remplira leurs caisses. Ce qui permettra à Pierre Sage de pouvoir conserver la grande majorité de ses joueurs. Mais le Racing devrait quand même vendre un joueur au prix fort cet été. Risser ? Baidoo ? Sangaré ? Les possibilités sont nombreuses. Et Jean-Louis Sage a déjà supervisé un successeur pour chacun de ces joueurs. Sauf que l’une des pistes va tomber à l’eau…

Le Racing n’a pas voulu payer les 2 à 3 M€ réclamés par son club

Cette piste se nomme Christ Tapé. Âgé de 20 ans, cet international ivoirien évolue à l’AC Horsens, en D2 danoise, au poste de défenseur central. Polyvalent, il peut également jouer latéral. L’Equipe annonce qu’il est sur le point de s’engager avec le Stade de Reims, alors que le RC Lens mais également le FC Metz ainsi que l’AJ Auxerre le suivaient. Si aucun de ces trois clubs de l’élite n’est passé à l’action, selon le quotidien sportif, c’est parce qu’il trouvait exagéré les 2 à 3 M€ réclamés par Horsens pour son joueur. Mais le club champenois, lui, a accepté de verser cette somme.

C’est donc une piste en moins pour le RC Lens mais vu comme Jean-Louis Sage a magnifiquement géré le dernier marché estival, nul doute qu’il en a d’autres sous le coude en cas de départ de Samson Baidoo ou d’un autre joueur !

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