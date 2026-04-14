Pierre Sage est plus inquiet que jamais à l’approche de la réception du Toulouse FC à Bollaert (vendredi, 20h45).

Après la claque reçue à Lille, le RC Lens traverse une zone de turbulence. Pierre Sage s’inquiète de l’état d’esprit de son groupe, tandis que Mamadou Sangaré se retrouve sous pression.

Sage « soucieux » après Rouen

Le climat se tend du côté du RC Lens. À l’approche de la réception du Toulouse FC, Pierre Sage affiche des signes d’inquiétude… et même d’agacement. La lourde défaite face au LOSC Lille (0-3) a laissé des traces, et le match amical remporté contre Rouen (2-1) n’a pas totalement rassuré le staff lensois. Bien au contraire. Présent à Bollaert, Régis Brouard a révélé les échanges qu’il a eus avec Sage. Et le constat est sans appel. « Je l’ai trouvé un peu soucieux sur l’état d’esprit… il était un peu déçu du comportement », a-t-il raconté sur La Chaîne L’Équipe. Derrière ces mots, c’est toute une problématique de mentalité qui ressort. Malgré un contexte particulier — match amical, adversaire de National — certains comportements n’ont pas convaincu le technicien lensois.

Notre chroniqueur Régis Brouard a affronté le RC Lens en amical 🔴🟡



« J'ai parlé avec Pierre Sage. Il est soucieux de la mentalité de son équipe, un peu déçu du comportement de certains joueurs. »#EDS pic.twitter.com/1XwvCzKbyc — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 12, 2026

« Quand ils commencent à gagner un peu d’argent… »

Et dans ce contexte, un joueur cristallise les tensions : Mamadou Sangaré. Lee milieu de terrain pourrait se retrouver ciblé indirectement par ces critiques. L’ancien international malien Tenema N’Diaye n’a pas mâché ses mots : « Il doit être plus ambitieux… arriver à un stade que même nous, ses aînés, nous n’avons pas atteint, a-t-il raconté sur Africafoot. C’est bien ce qu’il fait avec Lens cette saison. Il a franchi un palier, mais le chemin est encore long. J’aimerais qu’il fasse les mêmes performances avec l’Équipe nationale, pour emmener le Mali au sommet du football africain. Vous savez, nos jeunes manquent souvent d’ambition. Quand ils commencent à gagner un peu d’argent, ils baissent les bras. Les valeurs marchandes, je ne regarde pas trop. Je ne vois plus la valeur intrinsèque du joueur en club et en sélection. »

Un message fort, qui met en lumière les attentes élevées autour du joueur. Car malgré ses performances, Sangaré est désormais attendu sur un autre registre : celui du leadership et de la constance au plus haut niveau. À quelques jours d’un match important, le RC Lens se retrouve donc face à ses doutes.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France