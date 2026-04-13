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FRANCE

OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement de L1, grosse surprise pour le podium !

Par Bastien Aubert - 13 Avr 2026, 12:20
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Habib Beye (OM)

À l’issue de la 29e journée, la Ligue 1 offre un scénario très clair en tête. Derrière, la lutte pour l’Europe et le maintien s’annonce totalement indécise. L’IA a tranché.

Le championnat est entré dans sa dernière ligne droite et les écarts commencent à se dessiner. Avec 63 points en 27 matchs, le PSG survole la Ligue 1 et reste le grand favori pour le titre. Derrière, le RC Lens confirme sa solidité et s’installe durablement à la 2e place avec 59 points.

Mais le vrai suspense se situe ailleurs : dans une énorme bataille pour les places européennes entre le LOSC, l’OM, l’OL, le Stade Rennais et l’AS Monaco, et dans une lutte pour le maintien où plusieurs clubs sont encore loin d’être tirés d’affaire.

Projection finale IA (classement + probabilités)

  1. PSG — 95% titre, 5% non-titre
  2. Lens — 70% top 2, 88% top 3, 97% top 5
  3. Marseille — 60% top 3, 82% top 5, 92% top 6
  4. Lyon — 58% top 4, 80% top 6, 90% top 7
  5. Monaco — 55% top 5, 78% top 6, 88% top 7
  6. Lille — 50% top 5, 75% top 6
  7. Rennes — 48% top 6, 80% top 8
  8. Strasbourg — 35% top 8, 60% top 10
  9. Toulouse — 45% top 10, 70% maintien tranquille
  10. Lorient — 42% top 10, 65% maintien
  11. Brest — 40% maintien, 55% top 12
  12. Paris FC — 38% maintien, 35% danger
  13. Angers — 45% maintien, 50% danger
  14. Le Havre — 55% maintien, 45% danger
  15. Nice — 60% maintien, 35% danger
  16. Auxerre — 30% maintien, 70% relégation
  17. Nantes — 90% relégation
  18. Metz — 95% relégation

Le LOSC hors du podium ?

En haut, le PSG est seul au-dessus du système et file vers un titre quasiment verrouillé. Lens confirme sa saison exceptionnelle et s’installe comme un dauphin solide, loin devant ses poursuivants directs. Derrière, la lutte pour le podium est totalement ouverte. L’OM conserve une légère avance, mais Lyon, Monaco et Lille restent au contact immédiat. Rennes n’est pas loin non plus, ce qui annonce un sprint final très serré pour les places européennes.

Le FC Nantes proche du gouffre 

Dans le ventre mou, Strasbourg, Toulouse et Lorient jouent surtout les arbitres, capables de basculer vers le haut ou le bas selon les séries de résultats. Enfin, en bas de tableau, la situation devient critique pour Metz et Nantes, très proches de la descente, tandis que Nice, Le Havre et Angers restent encore dans une zone extrêmement fragile où chaque point va compter jusqu’au bout. Le modèle est clair : un champion presque connu, un dauphin solide, et une Ligue 1 complètement en feu derrière eux.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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