Courtisé en Ligue 1 et à l’étranger, Esteban Lepaul (25 ans) ne sera pas facile à exfiltrer du Stade Rennais au prochain mercato estival.

C’est un message fort envoyé au marché. Alors que le Stade Rennais réalise une saison ambitieuse, le club breton a déjà tranché sur l’un de ses dossiers les plus brûlants : l’avenir d’Esteban Lepaul. Et la position est sans ambiguïté. Courtisé en Ligue 1 comme à l’étranger, l’attaquant de 25 ans ne sera pas bradé cet été. Selon Jeunes Footeux, les dirigeants rennais ont fixé une ligne rouge très claire : sauf offre jugée extravagante, Lepaul est tout simplement intransférable. Il faut dire que l’ancien Angevin réalise une saison exceptionnelle.

Lepaul est jugé intransférable

Avec 16 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme le leader offensif du Stade Rennais. Mieux encore, il domine actuellement le classement des buteurs de Ligue 1 version 2025-2026. Son dernier coup d’éclat ? Un doublé retentissant dans un derby complètement fou remporté sur la pelouse de Brest (3-4). Une performance qui a confirmé son statut et renforcé encore un peu plus sa cote sur le marché.

Recruté l’été dernier pour 13,5 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus en provenance d’Angers, Lepaul voit aujourd’hui sa valeur flamber autour des 20 millions d’euros. De quoi attirer logiquement plusieurs clubs européens, dont le RC Strasbourg, déjà attentif à sa situation. Mais à Rennes, on ne veut pas entendre parler d’un départ. Le nouvel entraîneur Franck Haise, arrivé avec des ambitions fortes, a validé en interne une stratégie claire : construire autour de ses meilleurs éléments plutôt que vendre à tout-va.

Le Stade Rennais verrouille aussi Aït Boudlal

Et Lepaul n’est pas le seul concerné. Un autre dossier illustre parfaitement cette volonté de stabilité : celui d’Abdelhamid Aït Boudlal. À seulement 19 ans, le défenseur central marocain s’est imposé comme l’une des révélations de la saison au Stade Rennais. Formé à l’Académie Mohammed VI, il impressionne par sa maturité et son assurance, bien au-delà de ses statistiques (2 buts et 1 passe décisive en 15 matchs).

Des performances qui n’ont pas échappé au Borussia Dortmund, venu aux renseignements. Là encore, la réponse rennaise est ferme : pas question de céder. Le club breton entend sécuriser ses jeunes talents et bâtir un projet solide dans la durée. Dans un mercato souvent dominé par les ventes, le Stade Rennais prend le contre-pied. Et en verrouillant ses pépites, Franck Haise envoie un signal clair : Rennes ne veut plus subir, mais s’imposer.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)