Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Recruté durant l’été 2024 en échange de 15 M€, Albert Gronbaek (25 ans) serait sur le point de quitter définitivement le Stade Rennais deux ans plus tard.

Le Stade Rennais continue de remodeler son effectif en vue de la saison prochaine. Après une saison décevante, les dirigeants bretons multiplient les dossiers afin d’alléger un groupe devenu trop important et de générer de nouvelles recettes pour financer le mercato estival. Et un premier départ significatif est désormais tout proche d’être finalisé.

Gronbaek vers un transfert définitif

Selon Ouest-France, Albert Gronbaek devrait poursuivre son aventure en Allemagne. Le milieu offensif danois de 25 ans, prêté à Hambourg depuis l’hiver dernier, serait sur le point d’être transféré définitivement au club allemand. Les discussions entre les deux clubs seraient très avancées et un accord proche des 6 millions d’euros, bonus compris, pourrait rapidement être officialisé.

Cette opération permettra au Stade Rennais de tourner définitivement la page d’un recrutement qui n’a jamais réellement porté ses fruits. Recruté durant l’été 2024 pour environ 15 millions d’euros, Gronbaek était arrivé avec l’étiquette d’un joueur capable d’apporter créativité et efficacité offensive. Mais son aventure bretonne a rapidement tourné court. En deux saisons, le Danois n’a disputé que 18 rencontres sous les couleurs rennaises sans parvenir à s’imposer durablement dans les plans des différents entraîneurs.

Un joueur devenu indésirable au Stade Rennais

Face à cette situation, le Stade Rennais avait multiplié les prêts afin de lui trouver une porte de sortie. Southampton, le Genoa puis Hambourg ont successivement accueilli le joueur, sans qu’un retour durable en Bretagne ne soit réellement envisagé. Son transfert définitif apparaît donc comme une solution satisfaisante pour toutes les parties. Même si le SRFC enregistre une importante perte financière par rapport à son investissement initial, le club se libère d’un salaire conséquent et récupère une indemnité qui pourra être réinvestie sur le marché.

Cette vente possède également une dimension symbolique pour Franck Haise. Le technicien rennais n’a jamais eu l’occasion de travailler avec Albert Gronbaek. Le Danois fait ainsi partie de ces dossiers hérités des précédentes directions sportives que Rennes cherche aujourd’hui à solder afin de repartir sur des bases plus cohérentes. Ce transfert ne devrait être que le premier d’une longue série du côté du Roazhon Park. Le Stade Rennais souhaite réduire la taille de son effectif tout en générant des liquidités pour renforcer plusieurs postes ciblés par Franck Haise. Avec le départ annoncé d’Albert Gronbaek, les Rouge et Noir franchissent une première étape importante dans leur mercato estival.