Si l’OM est privé de Ligue Europa en raison de ses problèmes financiers, aucune décision ne devrait tomber avant la fin de la semaine.

L’inquiétude grandit à Marseille. Alors que l’OM est dans le viseur de l’UEFA concernant le respect des règles du fair-play financier, les conséquences d’une éventuelle sanction pourraient être considérables pour le club olympien.

Aucune décision avant la fin de la semaine

Selon L’Équipe, l’instance européenne étudie actuellement le dossier marseillais. En 2022, l’OM avait signé un accord avec l’UEFA l’engageant à revenir progressivement à l’équilibre financier. L’objectif était clair : limiter les pertes conformément aux exigences du fair-play financier, avec un déficit maximal autorisé de 60 millions d’euros sur trois saisons, sous certaines conditions liées aux apports de l’actionnaire. Or, les comptes de l’OM ne seraient pas conformes aux engagements pris à l’époque. L’UEFA analyse désormais la situation et pourrait décider d’infliger différentes sanctions au pensionnaire du Vélodrome.

Parmi les sanctions envisagées figure la plus redoutée : une exclusion des compétitions européennes pour une saison. Un coup dur sportif et financier pour un club qui ambitionne de s’installer durablement parmi les grandes équipes européennes. L’OM espère convaincre les experts de l’UEFA que la crise des droits télévisés en France a fortement dégradé sa situation économique. Cet argument pourrait être pris en compte dans l’analyse finale. Mais rien ne garantit aujourd’hui que l’instance européenne se montrera suffisamment clémente. Une décision est attendue dans les prochains jours, mais aucune annonce officielle ne devrait intervenir avant la fin de la semaine.

L’AS Monaco et le RC Strasbourg à l’affût

Pendant ce temps, plusieurs clubs français suivent l’évolution du dossier avec une grande attention. En cas d’exclusion de l’OM, sa place en Ligue Europa reviendrait automatiquement à un autre représentant de la Ligue 1, conformément au règlement de l’UEFA. Le premier bénéficiaire serait alors le Stade Rennais, sixième du dernier championnat. Mais le club breton étant déjà qualifié pour la Ligue Europa, l’effet domino profiterait ensuite à Monaco, qui passerait des barrages de Ligue Conférence à une qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue Europa.

Dans ce scénario, Strasbourg récupérerait à son tour une place en barrages de Ligue Conférence. L’examen du dossier marseillais se poursuit ce mardi devant la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Aucun verdict n’est encore tombé et plusieurs issues restent possibles. À Marseille, l’espoir demeure de trouver un terrain d’entente avec l’instance européenne. Mais en attendant la décision finale, l’incertitude reste totale autour de l’avenir continental du club phocéen. Une chose est sûre : les prochains jours pourraient avoir des conséquences majeures non seulement pour l’OM, mais aussi pour plusieurs autres clubs de Ligue 1.