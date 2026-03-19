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FRANCE

Pas d’exploit pour le LOSC, le RC Strasbourg par la petite porte

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 22:54
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Le premier but d'Aston Villa, signé McGinn.
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Encore battu par Aston Villa (0-2), le LOSC est éliminé de l’Europa League. Le RC Strasbourg, lui, a franchi l’obstacle Rijeka (1-1) sans briller.

Sale jeudi pour les représentants français en Coupe d’Europe ! Aucune victoire en trois matches et plus aucun club en Europa League après les éliminations de l’OL et du LOSC. Il ne reste que le RC Strasbourg, qui poursuivra sa route en Conférence League. Mais les Alsaciens ont eu chaud ! Vainqueur 2-1 de Rijeka à l’aller en Croatie, ils ont encaissé un but à la 21e minute, ce qui a refroidi la Meinau. Les Alsaciens ont multiplié les assauts devant les buts de Rijeka mais ils ont dû attendre la 71e pour égaliser par Valentin Barco. La manière n’y a pas été mais l’essentiel est là avec cette qualification pour les quarts de finale de la C4 !

L’Europa League continue de se refuser à la France

Le LOSC, lui, a tenu la dragée haute à Aston Villa dans son antre de Villa Park. Battus 1-0 à la Decathlon Arena, les Dogues devaient s’imposer de deux buts pour passer ou au moins marquer une fois pour atteindre les tirs au but. Dans une rencontre dense et fermée, les occasions n’ont pas été nombreuses. La partie a basculé à la 54e, quand McGinn a inscrit un superbe but sur un contre supersonique. Les Villans ont doublé la mise à la 86e, sur un but de Bailey, quand les hommes de Bruno Genesio poussaient pour égaliser.

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L’espoir européen s’arrête là pour le LOSC, comme pour l’OL. L’Europa League continue d’être maudite pour la France, qui ne l’a jamais remportée.

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