Le South Winners ont publié un communiqué pour appeler à faire barrage au RN, dimanche, lors du second tour des municipales, au moment où se jouera le choc entre l’OM et le LOSC d’un Olivier Létang inquiet.

Dès dimanche dernier, au sortir de la victoire de son équipe à Rennes (2-1), le président du LOSC, Olivier Létang, a fait part de son inquiétude quant à la sécurité de son équipe au Vélodrome pour le choc face à l’OM. C’est que les autorités ont fait décaler le coup d’envoi de 21h à 17h15, afin qu’il n’y ait pas de souci avec le résultat du deuxième tour des élections municipales. Or, a fait constater Létang, son équipe quittera le Vélodrome justement sur les coups de 21h, quand les premières estimations commenceront à tomber. Ce mercredi soir, les South Winners ont publié un communiqué confirmant qu’il risquait d’y avoir des soucis, surtout si le RN finit par s’emparer de la deuxième ville de France…

« Il faut voter pour faire barrage au RN ! »

« Lundi 16 mars 2026, journée à marquer au fer rouge. Le réveil est difficile pour tous les Marseillais. Un lendemain d’élection historique, marqué une nouvelle fois par la percée du vote pour le RN, qui arrive second au premier tour des élections municipales avec un score inédit. L’extrême droite est aux portes du pouvoir dans notre ville. Le parti de la division, du racisme et de la xénophobie ne peut pas triompher en remportant la deuxième ville de France. Nous qui avons fanfaronné de ne pas avoir de fachos dans notre stade, contrairement à Lyon, Lille ou Paris – où le RN a réalisé des scores minimes – honte à nous. »

« Marseille, terre d’accueil, voit le vivre ensemble exister chaque jour dans ses rues. Le mélange des cultures, des religions et des classes sociales ne doit pas être remis en question dans la cité phocéenne. Le projet du Rassemblement national n’est ni adapté, ni orienté, et ne peut correspondre aux Marseillais. Nous ne pouvons pas accepter une politique de tri sélectif pour notre ville. Tous les électeurs marseillais doivent se sentir concernés par ce combat. Le dimanche 22 mars 2026, il faut que la tolérance et le projet de vivre ensemble triomphent face à la haine et à la ségrégation. Nous qui avons accueilli le pape François, la flamme olympique et tant de festivités, où notre villa a montré un visage d’accueil et d’hospitalité pour tous ceux qui veulent y vivre et s’y installer. »

« Nous avons un devoir de mémoire »

« Nous avons un devoir de mémoire. Dans cette ville est décédé Ibrahim Ali, de la main de militants de ce parti. En octobre 1983, Marseille a été le point de départ de la marche pour l’égalité et contre le racisme. Nos anciens se sont toujours mobilisés, il faut continuer. C’est une obligation de faire barrage à cette formation politique qui ne représente que la haine de l’autre. Le plus grand allié pour eux est l’abstention. Il faut aller voter. Les élections municipales concernent directement notre quotidien et l’avenir du territoire où vivent les Marseillais. Marseille, réveille-toi : près de 100.000 traîtres vivent parmi nous, 100.000 personnes qui ont cédé au populisme et au choix de la facilité, celui de vendeurs de rêves, d’une réalité inadaptée qui n’existera jamais pour notre ville et ses habitant. Phocéens, phocéennes, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN ! »

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)