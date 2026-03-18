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OM Mercato : la Juventus, une piste à oublier pour Greenwood ?

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 19:44
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Mason Greenwood, le visage sombre, lors du match de l'OM à Toulouse.
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Courtisé par la Juventus Turin, l’attaquant de l’OM Mason Greenwood ne devrait pas aller chez les Bianconeri, selon un spécialiste car ils sont très loin de leur niveau d’antan.

Révélé il y a plusieurs jours, l’intérêt de la Juventus Turin pour Mason Greenwood fait beaucoup parler. Même s’il semblerait qu’il y ait très peu de chances que le transfert se fasse, tout simplement parce que la Vieille Dame est en pleine crise financière. Elle n’a plus ses moyens d’antan et surtout pas la possibilité de verser les 100 M€ attendus par l’OM. Car, pour rappel, les Phocéens ne percevront que 50% à 60% de la future indemnité en raison d’un accord contractuel avec Manchester United. Les Phocéens ont donc besoin de vendre leur star au prix fort.

« La Juve, c’est un peu le cimetière des éléphants des attaquants »

Mais au-delà de ça, Mason Greenwood a-t-il intérêt à rejoindre une Juventus qui ne rivalise plus avec l’Inter Milan et l’AC Milan dans la course au Scudetto ? Pour l’ancien gardien olympien Jérôme Alonzo, la réponse est non : « La Juventus, en ce moment, c’est un peu le cimetière des éléphants des attaquants, a-t-il déclaré sur La Chaîne L’Equipe. Personne n’a réussi là-bas. C’est un peu compliqué ». Les anciens Lillois Jonathan David et Edon Zhegrova, ainsi que l’ex-Lensois Loïs Openda, tous en situation d’échec là-bas, ne diront pas le contraire.

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L’une des meilleures pistes de Mason Greenwood, pour l’heure, reste l’Atlético Madrid. Mais les Colchoneros, qui cherchent un remplaçant à Julian Alvarez, courtisé par le FC Barcelone, n’auraient pas l’intention de verser les 100 M€ attendus par l’OM

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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