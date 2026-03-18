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FRANCE

OM Mercato : ça se tend pour Greenwood à l’Atlético, le FC Barcelone impliqué

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 17:04
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Mason Greenwood en action lors du match entre l'OM et Auxerre.
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L’Atlético Madrid serait entré en négociations avec l’OM pour recruter Mason Greenwood, afin d’en faire le remplaçant d’un Julian Alvarez convoité par le FC Barcelone. Mais les Colchoneros sont encore loin du compte en matière d’indemnité…

Il y a deux jours, nous avons relayé l’information de Fichajes, qui assure que l’Atlético Madrid serait prêt à mettre 100 M€ pour recruter Mason Greenwood. Ce mercredi, le média anglais TeamTalk confirme l’intérêt colchonero pour l’attaquant et apporte plusieurs précisions. La première, c’est que les dirigeants de l’Atlético seraient déjà entrés en négociations avec leurs homologues de l’OM. La seconde, plus problématique pour les Phocéens, c’est qu’ils ne proposeraient que 50 M€. Soit, en gros, sa valeur sur des sites comme Transfermarkt…

L’Atlético ne proposerait « que » 50 M€

Pour l’OM, le compte n’y est évidemment pas, surtout qu’une grosse partie de la somme récupérée sur le transfert de Greenwood ira dans les caisses de Manchester United. Pour le moment, c’est 50% que doivent recevoir les Red Devils, club formateur de l’ailier. Mais si l’OM se qualifie pour la Champions League en fin de saison, le pourcentage descendra à 40. Ce qui ferait donc, en cas de transfert à 50 M€, 20 M€ pour MU et 30 M€ pour Marseille. Sachant que les Phocéens ont recruté l’Anglais 26 M€, ça fait une toute petite plus-value…

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L’OM va donc certainement réclamer un gros effort de l’Atlético Madrid, qui n’a en plus aucun problème de trésorerie étant donné qu’il a été racheté par un fonds d’investissement américain. Dans cette affaire, il peut compter sur le soutien du FC Barcelone, qui continue de mettre la pression pour recruter Julian Alvarez, ce qui oblige l’Atlético à chercher dès à présent un remplaçant. Greenwood est l’heureux élu mais il faudra y mettre le prix !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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