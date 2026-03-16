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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Star de l’OM, Mason Greenwood (24 ans) ne devrait plus faire de vieux os à Marseille : un cador est prêt à offrir 100 M€ au mercato estival.

Mason Greenwood est déjà en train de devenir l’une des stars les plus courtisées du mercato estival. À 24 ans, l’attaquant anglais de l’OM réalise des performances de haut niveau et attire désormais l’attention des plus grands clubs européens. Selon informations de Fichajes, l’Atlético Madrid serait prêt à mettre sur la table 100 millions d’euros pour s’offrir Greenwood. Une somme colossale qui témoigne du niveau de l’attaquant et de l’intérêt qu’il suscite.

100 M€ de l’Atlético Madrid !

Si Manchester United possède 50% des droits du joueurs, l’OM se prépare déjà à une possible transaction record. Le média espagnol précise que Frank McCourt est déjà en réflexion. Du côté de Greenwood, au cœur du projet marseillais depuis son arrivée, il sait que son profil offensif et son potentiel font de lui une cible idéale pour les clubs cherchant un attaquant capable de transformer leur ligne d’attaque. La polyvalence de Greenwood, capable de jouer en pointe ou sur un côté, séduit particulièrement les recruteurs.

Greenwood ouvert à un départ ?

Son âge, son rendement et sa progression constante en font un joueur dont l’impact serait immédiat dans n’importe quelle équipe ambitieuse. Il ne serait pas contre rejoindre un club huppé comme l’Atlético Madrid. Si l’offre venait à se concrétiser, l’été pourrait être chaud pour l’OM. Greenwood pourrait ainsi rejoindre un projet européen majeur et franchir un cap dans sa carrière, tout en rapportant un montant record au club phocéen. Le mercato est encore loin, mais les premières grandes manœuvres se dessinent. Greenwood est clairement au centre des discussions et pourrait bien être la première grande star à faire bouger les lignes cet été.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France