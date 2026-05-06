OL Mercato : Manchester United prêt à casser sa tirelire pour Afonso Moreira ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique lyonnais pourrait bientôt faire face à un énorme dossier mercato. Véritable révélation offensive de la saison à l’OL, Afonso Moreira attire désormais les regards des plus grands clubs européens. Et selon plusieurs médias portugais, Manchester United serait prêt à passer à l’action pour tenter de récupérer le jeune ailier portugais.

Afonso Moreira, la révélation surprise de l’OL

Arrivé presque dans l’anonymat l’été dernier en provenance de la réserve du Sporting CP contre seulement 2 millions d’euros, Afonso Moreira s’est totalement imposé comme l’une des grandes surprises de la saison lyonnaise.

À seulement 21 ans, l’ailier portugais affiche déjà des statistiques impressionnantes :

35 matchs disputés

8 buts

11 passes décisives

Des performances qui ont rapidement convaincu Paulo Fonseca et les dirigeants lyonnais d’en faire un élément central du projet sportif.

Lyon veut prolonger sa pépite

Conscient de l’explosion du joueur cette saison, l’OL travaillerait déjà sur une prolongation de contrat accompagnée d’une importante revalorisation salariale.

Selon L’Équipe, le club rhodanien souhaite sécuriser l’avenir de son attaquant avant l’ouverture du mercato estival.

Mais malgré cette volonté de prolonger Afonso Moreira, la menace venue d’Angleterre devient de plus en plus sérieuse.

💣 💣 𝗔𝗙𝗢𝗡𝗦𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗘𝗜𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧 À 𝗟’𝗢𝗟 !



L’ailier portugais, révélation de la saison, prolonge d’une année supplémentaire soit jusqu’en 2030 ✅



Son salaire sera revalorisé et plus adapté à sa valeur marchande qui a été multipliée… pic.twitter.com/BjsxhHtLZc — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) May 4, 2026

Manchester United passe à l’offensive

D’après les informations d’A Bola, Manchester United suit désormais de très près le profil du Portugais.

Les Red Devils, qui devraient retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, préparent un énorme mercato afin de reconstruire leur secteur offensif.

Avec les possibles départs de Joshua Zirkzee, Jadon Sancho et Marcus Rashford, plusieurs places pourraient se libérer devant. Et Afonso Moreira apparaît comme un profil particulièrement apprécié par la direction mancunienne.

Le club anglais disposerait d’ailleurs d’un budget mercato estimé à près de 200 millions d’euros.

D’autres géants européens sont à l’affût

Manchester United n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours selon la presse portugaise, plusieurs grands clubs italiens et allemands surveillent également de très près la situation du joueur lyonnais.

La cote d’Afonso Moreira a littéralement explosé ces derniers mois grâce à sa vitesse, sa percussion et sa qualité technique dans les un-contre-un.

À ce rythme, l’OL pourrait rapidement voir arriver des offres très importantes sur son bureau.

Lyon pourra-t-il vraiment résister ?

C’est toute la question qui agite déjà les supporters lyonnais.

Sportivement, l’OL aimerait évidemment conserver l’un de ses meilleurs joueurs afin de construire autour de lui pour la saison prochaine, surtout avec une qualification en Ligue des Champions qui se rapproche.

Mais financièrement, la situation reste beaucoup plus complexe.

Avec un déficit estimé à près de 200 millions d’euros après la gestion compliquée de John Textor, Lyon pourrait difficilement repousser une offre XXL venue d’Angleterre.

Une proposition autour de 40 millions d’euros pourrait sérieusement faire réfléchir les dirigeants lyonnais pour un joueur recruté seulement 2 millions d’euros il y a un an.

Un énorme feuilleton mercato en préparation

Une chose est sûre : le dossier Afonso Moreira risque d’animer une grande partie du mercato lyonnais cet été.

Entre la volonté de l’OL de prolonger sa pépite et l’intérêt grandissant des plus grands clubs européens, le suspense promet d’être total autour du jeune Portugais.